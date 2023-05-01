В церемонии приняли участие губернатор Алтайского края Томенко, председатель АКЗС Романенко, мэр Барнаула Франк и другие

01 мая 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле возложили цветы к стеле "Город трудовой доблести" в Нагорном парке. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В церемонии приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, а также генеральный директор Барнаульского станкостроительного завода Игорь Куппа.

Также в мероприятии приняли участие делегации от барнаульских промышленных предприятий: заводов "Ротор", механических прессов, станкостроительного, "Барнаултрансмаш", автоформованных термостойких изделий,"Сибэнергомаш-БКЗ".

Напомним, почётное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" Барнаулу присвоено указом президента Владимира Путина в мае 2021 года.