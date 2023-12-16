В Барнауле возобновили установку главной городской елки
Работы по оформлению главной новогодней площадки города были приостановлены из-за морозов
16 декабря 2023, 08:31, ИА Амител
Фото: barnaul.org
Работники "Автодорстроя" 15 декабря возобновили сборку городской ели на площади Сахарова в Барнауле, сообщили в мэрии.
Эти работы были приостановлены с наступлением аномальных холодов.
Сейчас рабочие монтируют металлическую конструкцию будущей елки. Затем приступят к креплению искусственной хвои, украшению елочными игрушками и оформлению новогоднего снежного городка.
Все работы завершат до 29 декабря.
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