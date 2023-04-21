В Барнауле возобновляют работу всех садоводческих маршрутов

Всего в Барнауле на садоводческих маршрутах в будни работают 22 автобуса

21 апреля 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле с 22 апреля возобновят работу всех садоводческих маршрутов. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Пока все 14 маршрутов – № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151 – будут курсировать по расписанию будних дней.

В Барнауле на садоводческих маршрутах в будни работают 22 автобуса. В выходные на линию выходят 30 транспортных средств. С 2023 года стоимость проезда во всех автобусах единая – 30 рублей.

Напомним, что в Алтайском крае также действуют проездные билеты, персональные транспортные карты и льготный проезд для отдельных категорий. Детям до 7 лет – проезд бесплатный.