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В Барнауле временно отключат несколько светофоров

Ограничения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения

16 января 2025, 08:45, ИА Амител

Светофор / Фото: amic.ru
Светофор / Фото: amic.ru

16 января в Барнауле отключат несколько светофоров в связи с плановыми работами на электросетях. Об этом сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать на пересечении ул. Воровского с бульваром 9 Января. Ограничения продлятся с 13:00 до 16:30 часов.

"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования сотрудников Госавтоинспекции, дорожных знаков и правил дорожного движения", – подчеркнули в мэрии.

Барнаул

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