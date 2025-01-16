В Барнауле временно отключат несколько светофоров
Ограничения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения
16 января 2025, 08:45, ИА Амител
Светофор / Фото: amic.ru
16 января в Барнауле отключат несколько светофоров в связи с плановыми работами на электросетях. Об этом сообщили в мэрии.
Устройства не будут работать на пересечении ул. Воровского с бульваром 9 Января. Ограничения продлятся с 13:00 до 16:30 часов.
"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования сотрудников Госавтоинспекции, дорожных знаков и правил дорожного движения", – подчеркнули в мэрии.
Комментарии 0