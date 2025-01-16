В Барнауле временно отключат несколько светофоров

Ограничения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения

16 января 2025, 08:45, ИА Амител

Светофор / Фото: amic.ru

16 января в Барнауле отключат несколько светофоров в связи с плановыми работами на электросетях. Об этом сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать на пересечении ул. Воровского с бульваром 9 Января. Ограничения продлятся с 13:00 до 16:30 часов.