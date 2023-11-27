В Барнауле вручили награды победителям молодежного проекта "Смелость"

Почти два месяца более 200 ребят боролись за право стать лучшими

27 ноября 2023, 07:43, ИА Амител

В Алтайском крае наградили победителей молодежного проекта "Смелость", организатором которого выступил Центр поддержки и развития общественных инициатив "Сфера". Торжественное мероприятие состоялось 24 ноября в Алтайском государственном музыкальном театре.

Партнерами проекта выступили:

правительство Алтайского края;

Федеральное агентство по делам молодежи (Сервис "Росмолодежь.Гранты");

Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края;

Российское общество "Знание";

брендинговое агентство "Остро";

Банных Максим Анатольевич, депутат АКЗС.

Максим Банных отметил, что молодежный проект "Смелость" – это целое сообщество талантливых и целеустремленных молодых лидеров, которые вкладывают свою душу и энергию в творчество, науку, спорт и общественные инициативы.

"Всегда восхищала страсть молодых людей к достижению своих целей. Премия "Смелость" направлена на поиск и взращивание управленцев и лидеров. Проект для активной, смелой, инициативной и дерзкой молодежи. Почти два месяца более 200 ребят боролись за право стать лучшими по шести номинациям. Они не только привносят свежие инициативы, но и ярко показывают, каким образом молодежь может изменить жизнь в родном регионе к лучшему. Сегодня очень важно поддерживать молодых управленцев в творческих, спортивных, научных, общественных начинаниях. Это те люди, которые будут определять вектор развития Алтайского края и строить будущее. Огромное спасибо организаторам за труд в поддержке и поощрении молодых талантов. Я уверен, что эти молодые лидеры станут вдохновением для многих", – подчеркнул Максим Банных.

Руководитель премии "Смелость" – Купин Владимир Константинович, проект организован АРСООО "Центр поддержки и развития общественных инициатив "Сфера".

Фото: предоставлено amic.ru

Как проходила премия

Прием заявок на премию осуществлялся с 10 по 30 октября. Было подано более 200 заявок от активной молодежи со всего Алтайского края (от 16 до 35 лет), представители молодежных сообществ, региональных некоммерческих организаций, общественных объединений, творческих коллективов, руководители социально-общественных проектов, организаторы мероприятий, активисты молодежных движений.

Молодежный проект "Смелость" направлен на поиск и взращивание управленцев и лидеров. Проект для активной, смелой и инициативной молодежи. В рамках проекта проходит премия "Смелость", которая направлена на выявление и общественное признание лидеров в разных направлениях и сферах деятельности.

Цель проекта – поиск, развитие и поддержка перспективных молодых руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций в творческих, спортивных, общественных направлениях деятельности молодежных объединений и организаций Алтайского края.

Проект реализован при поддержке Гранта губернатора Алтайского края в сфере СО НКО (в рамках комплексного проекта "Молодой лидер Алтая") и призван объединять и стимулировать разнообразные гражданские инициативы. Он служит коммуникационной платформой, на которой активисты из разных уголков Алтайского края представляют свои социальные проекты, участвуют в кейс-чемпионатах, решая задачи, связанные с социально-стратегическим развитием региона, общаются с единомышленниками, а также получают общественное признание и поддержку.

В рамках проекта проходит премия "Смелость", которая направлена на выявление и общественное признание лидеров в разных направлениях и сферах деятельности молодежи.

Премия прошла по номинациям:

"Добровольчество" – участниками данной номинации могут стать лидеры и члены добровольческих объединений региона, а также руководители добровольческих проектов и успешных практик;

"Лидер студенческих отрядов" – участниками данной номинации могут стать бойцы студенческих отрядов, активно реализующие проекты в рамках отрядных дел, а также проявившие себя в общественной деятельности;

"Лидер креативных индустрий" – участниками данной номинации могут стать руководители и члены креативных проектов, реализующихся на территории Алтайского края, а также лица, имеющие награды в направлениях креативной индустрии;

"Студент года ВО" – участниками данной номинации могут стать студенты, успешно проявившие себя в рамках учебной, научно-исследовательской, творческой, общественной деятельности в своем высшем учебном заведении и реализовавшие различные проекты на городском и региональном уровне;

"Студент года ПОО" – участниками данной номинации могут стать студенты, успешно проявившие себя в рамках учебной, научно-исследовательской, творческой, общественной деятельности в своей профессиональной образовательной организации (СПО) и реализовавшие различные проекты на городском и региональном уровне;

"Молодой предприниматель" – участниками данной номинации могут стать начинающие предприниматели (в статусе самозанятый, ИП, ООО), реализовывающие собственные бизнес-проекты на территории Алтайского края не менее полугода.

Онлайн-этап премии прошел с 1 по 18 ноября. В нем участники прошли следующие испытания:

конкурс портфолио (участникам было необходимо создать портфолио, в котором они представили рассказ о себе, своих достижениях и профессиональном пути);

тестирование (тестирование включало в себя решение различных головоломок и кейсов, оно было направлено на выявление и оценку лидерских, коммуникативных качеств, а также на способность быстро находить выход из нестандартных ситуаций);

интервью (участникам было необходимо рассказать экспертам о себе, а также ответить на вопросы от них. В каждой номинации были свои эксперты. Ими выступили федеральные тренеры, руководители региональных и федеральных образовательных организаций).

По итогам онлайн-этапа было отобрано 100 человек, которые продолжили бороться в очном этапе.

В очном этапе участников ждал кейс-марафон, в котором участники, разбившись на мини-группы, решали кейсы. С помощью данного этапа проверялись лидерские способности участников, навыки коммуникации, способность анализировать информацию, умение принимать решение и работать в команде.

Победители премии

На протяжении всего кейс-марафона участников оценивали эксперты: Сальникова Анна, Кондратьева Ольга, Купина Александра, Польтталер Ирина, Карасев Степан, Зейгерман Полина, Александр Беляев, Горкунова Ульяна.

Кроме того, конкурсанты приняли участие в деловой игре, в рамках которой игроки примеряли на себя различные роли: от рядовых сотрудников до руководителей. В течение трех раундов игроки делают выбор предстоящей игровой роли, отыгрывают ее с применением реальных навыков и получают соответствующие игровые баллы, которые являются усредненным показателем уровня лидерских, управленческих, аналитических способностей игроков.

По итогам онлайн- и офлайн-этапов выбраны победители по номинациям, а также абсолютный победитель среди всех номинаций, который стал обладателем гран-при и денежной премии в размере 200 000 рублей.

Победитель в каждой номинации получит путевку на образовательный форум Росмолодежи в 2024 году:

победитель в номинации "Добровольчество" получит путевку на форум "МыВместе" в Москву с оплатой проезда;

победитель в номинации "Студент года (ВО и СПО)" получит путевку на образовательную программу в центр "Машук";

победитель в номинации "Предприниматель года" пройдет обучение от центра "Мой Бизнес";

победитель в номинации "Лидер СО" получит возможность пройти стажировку в центральном штабе РСО;

победитель в номинации "Лидер креативных индустрий" получит путевку на российскую креативную неделю.

Все лауреаты получат оплачиваемую путевку в Горный Алтай.

Торжественное закрытие и награждение участников состоялось 24 ноября в Алтайском государственном музыкальном театре.

В торжественном закрытии приняли участие почетные гости:

Кувшинова Наталья Сергеевна, сенатор Российской Федерации от Алтайского края;

Абдулаева Елена Юрьевна, заместитель начальника управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края;

Рыбина Ирина Сергеевна, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Алтайского края;

Четошникова Екатерина Викторовна, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края;

Жданова Евгения Анатольевна, первый проректор по учебной работе АлтГУ;

Евгений Мазяков, представитель Российского общества "Знание".

Победители по номинациям:

номинация "Студент года ВО" – Кустов Александр Сергеевич, член студенческого научного общества "Политехник" АлтГТУ им. И. И. Ползунова; член CTF-движения АлтГТУ им. И. И. Ползунова; член Студенческого правительства АлтГТУ им. И. И. Ползунова);

номинация "Добровольчество" – Абрамова Софья Павловна (МБОУ "СОШ № 50" г. Барнаула | 2020-н.в. Учитель начальных классов: Организация образовательного и воспитательного процесса в начальных классах);

номинация "Лидер креативных индустрий" – Жинкина Ксения Андреевна, дизайнер, SMM в штате Медиа.Hub (Алтайский государственный университет), руководитель регионального отделения студенческого медиацентра Минобрнауки России в Алтайском государственном университете);

номинация "Лидер студенческих отрядов" – Маленьких Екатерина Сергеевна, боец студотряда "Авангард";

номинация "Молодой предприниматель" – Старикова Виктория Сергеевна, автор единственных в Сибири мастер-классов о диком чае, руководитель мастерской "Алтайская травница";

номинация "Студент года ПОО" – Тимофеева Катя Владимировна, член Студенческого совета академии гостеприимства, староста группы, руководитель танцевальной студии "Ритм";

Гран-при и денежную премию 200 тыс. рублей по итогам голосования получила Жинкина Ксения, победитель номинации "Лидер креативных индустрий".

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8-983-355-51-82.