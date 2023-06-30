В районе Барнаула ввели режим "повышенной готовности" из-за разлива нефтепродуктов

Устанавливается источник загрязнения

30 июня 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Режим "повышенной готовности" ввели в Центральном районе Барнаула, где вечером 29 июня обнаружили нефтепродукты на поверхности реки Барнаулки в районе дома № 9 по улице Приречной, сообщает мэрия.

"На поверхности воды вдоль берега реки Барнаулки от проспекта Социалистического до площади Баварина наблюдаются маслянистые пятна", – говорится в сообщении.

Отобраны пробы воды для проведения анализа. На реке установили боновые заграждения, задерживающие масляные пятна, проводится работа по их удалению. Устанавливается источник загрязнения.

















Нефтепродукты в реке Барнаулке / Фото: barnaul.org

В администрации Центрального района состоялось экстренное заседание, на котором приняли решение ввести режим "повышенной готовности".

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял ситуацию на личный контроль.