В районе Барнаула ввели режим "повышенной готовности" из-за разлива нефтепродуктов
Устанавливается источник загрязнения
30 июня 2023, 13:00, ИА Амител
Режим "повышенной готовности" ввели в Центральном районе Барнаула, где вечером 29 июня обнаружили нефтепродукты на поверхности реки Барнаулки в районе дома № 9 по улице Приречной, сообщает мэрия.
"На поверхности воды вдоль берега реки Барнаулки от проспекта Социалистического до площади Баварина наблюдаются маслянистые пятна", – говорится в сообщении.
Отобраны пробы воды для проведения анализа. На реке установили боновые заграждения, задерживающие масляные пятна, проводится работа по их удалению. Устанавливается источник загрязнения.
В администрации Центрального района состоялось экстренное заседание, на котором приняли решение ввести режим "повышенной готовности".
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял ситуацию на личный контроль.
13:20:53 30-06-2023
Виктор Томенко взял ситуацию на личный контроль. ------- Не, ну правильно, у Петровича все под контролем))))))))))