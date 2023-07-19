В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за разрушающейся двухэтажки
Деревянный дом на улице Пролетарской признали аварийным больше четырех лет назад
19 июля 2023, 13:00, ИА Амител
В Барнауле по улице Пролетарской, 78, ввели режим повышенной готовности из-за аварийного состояния двухэтажного деревянного дома. Там отслоился слой штукатурки потолочного перекрытия в коридоре одной из четырех квартир.
В мэрии сообщили, что дом построили в 1914 году. Его признали аварийным и подлежащим сносу в марте 2019-го. Сейчас в нем живут 11 человек.
На месте работает оперативная группа. Специалисты информируют жителей и проводят эвакуационные мероприятия. Также для них развернули пункт временного размещения на базе школы № 1.
Вопрос расселения людей рассмотрят на заседании городской комиссии 19 июля. Ситуация находится на контроле администраций города и Центрального района.
13:09:46 19-07-2023
Берегись!! штукатурка отслоилась!!!
13:12:54 19-07-2023
Это радует - все на контроле)))))))))
21:31:47 19-07-2023
Там произошло отслоился слой штукатурки.
09:31:52 20-07-2023
Когда у людей в подьездах в 2-этажных домах на Потоке углы расходились, дома так и не признавали аварийными. Через суд люди кое как добивались. А здесь смотри ка штукатурка отвалилась. Застройщикам земелька в центре понадобилась? А вообще позор Барнаулу! В Иркутске деревянные дома по 200 с лишним лет и состояние хорошее, может ремонтировать надо вовремя? Там целые кварталы деревянных домов, туристы ходят, смотрят, почитайте. А у нас исторический центр сносят, чем туристов завлекать будете в ваш туркластер?
12:32:53 20-07-2023
Гость (09:31:52 20-07-2023) Когда у людей в подьездах в 2-этажных домах на Потоке углы р... Ну как это чем? А 2 небоскреба будут на Речном)))
10:38:07 20-07-2023
У города одна из стратегических задач - заменить ветхие угрожающие жизни деревянные дома на новенькие высотки Шонии и на здания прокуратуры. И еще -спилить как можно больше деревьев.
10:38:56 20-07-2023
А маски нужно носить?
21:46:41 20-07-2023
каски нужно носить