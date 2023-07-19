НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за разрушающейся двухэтажки

Деревянный дом на улице Пролетарской признали аварийным больше четырех лет назад

19 июля 2023, 13:00, ИА Амител

Ул. Пролетарская, 78 / Фото: 2ГИС
Ул. Пролетарская, 78 / Фото: 2ГИС

В Барнауле по улице Пролетарской, 78, ввели режим повышенной готовности из-за аварийного состояния двухэтажного деревянного дома. Там отслоился слой штукатурки потолочного перекрытия в коридоре одной из четырех квартир.

В мэрии сообщили, что дом построили в 1914 году. Его признали аварийным и подлежащим сносу в марте 2019-го. Сейчас в нем живут 11 человек.

На месте работает оперативная группа. Специалисты информируют жителей и проводят эвакуационные мероприятия. Также для них развернули пункт временного размещения на базе школы № 1.

Вопрос расселения людей рассмотрят на заседании городской комиссии 19 июля. Ситуация находится на контроле администраций города и Центрального района.

Барнаул Происшествия аварийное жильё

Комментарии 8

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Гость

13:09:46 19-07-2023

Берегись!! штукатурка отслоилась!!!

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Гость

13:12:54 19-07-2023

Это радует - все на контроле)))))))))

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Гость

21:31:47 19-07-2023

Там произошло отслоился слой штукатурки.

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Гость

09:31:52 20-07-2023

Когда у людей в подьездах в 2-этажных домах на Потоке углы расходились, дома так и не признавали аварийными. Через суд люди кое как добивались. А здесь смотри ка штукатурка отвалилась. Застройщикам земелька в центре понадобилась? А вообще позор Барнаулу! В Иркутске деревянные дома по 200 с лишним лет и состояние хорошее, может ремонтировать надо вовремя? Там целые кварталы деревянных домов, туристы ходят, смотрят, почитайте. А у нас исторический центр сносят, чем туристов завлекать будете в ваш туркластер?

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Гость

12:32:53 20-07-2023

Гость (09:31:52 20-07-2023) Когда у людей в подьездах в 2-этажных домах на Потоке углы р... Ну как это чем? А 2 небоскреба будут на Речном)))

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гость

10:38:07 20-07-2023

У города одна из стратегических задач - заменить ветхие угрожающие жизни деревянные дома на новенькие высотки Шонии и на здания прокуратуры. И еще -спилить как можно больше деревьев.

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гость

10:38:56 20-07-2023

А маски нужно носить?

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Гость

21:46:41 20-07-2023

каски нужно носить

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