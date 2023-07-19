В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за разрушающейся двухэтажки

Деревянный дом на улице Пролетарской признали аварийным больше четырех лет назад

19 июля 2023, 13:00, ИА Амител

Ул. Пролетарская, 78 / Фото: 2ГИС

В Барнауле по улице Пролетарской, 78, ввели режим повышенной готовности из-за аварийного состояния двухэтажного деревянного дома. Там отслоился слой штукатурки потолочного перекрытия в коридоре одной из четырех квартир.

В мэрии сообщили, что дом построили в 1914 году. Его признали аварийным и подлежащим сносу в марте 2019-го. Сейчас в нем живут 11 человек.

На месте работает оперативная группа. Специалисты информируют жителей и проводят эвакуационные мероприятия. Также для них развернули пункт временного размещения на базе школы № 1.

Вопрос расселения людей рассмотрят на заседании городской комиссии 19 июля. Ситуация находится на контроле администраций города и Центрального района.