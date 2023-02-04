В Барнауле вынесли приговор по резонансному делу о ловеласе, который обманывал женщин

Смягчающими обстоятельствами суд посчитал признание подсудимого, его содействие следствию и наличие маленького ребёнка

04 февраля 2023, 08:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле вынесли приговор по резонансному делу о ловеласе – на скамье подсудимых оказался 29-летний Алексей Суровегин из Владимирской области. Как сообщают "Вести Алтай", мужчине назначили два года лишения свободы условно, обязав выплатить 77 тысяч рублей потерпевшей женщине.

Алексей знакомился с россиянками в соцсетях, притворяясь успешным бизнесменом. В процессе общения альфонс начинал требовать деньги, а женщины велись на его красивые истории. У одной из потерпевших он выманил по меньшей мере 8 млн рублей. Уголовное дело по этому факту не возбудили, поскольку правоохранители не увидели в действиях мужчины признаков мошенничества – ведь жертвы сами отдавали ему деньги.

Поймался он уже на краже в Барнауле. У потерпевшей он вынес драгоценные изделия и сдал их в ломбард, после чего она обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении него.

Смягчающими обстоятельствами суд посчитал признание подсудимого, его содействие следствию и наличие маленького ребёнка. Сторона обвинения просила учесть нарушение молодым человеком подписки о невыезде и угрозы, которыми он якобы пытался заставить её изменить показания.