В Барнауле выступил Imperial Orchestra с саундтреками Ханса Циммера. Видео

Оркестр исполнил мелодии из "Дюны", "Скалы", "Чудо-женщины", "Кода да Винчи", "Шерлока Холмса", "Короля Льва" и других картин

19 ноября 2024, 22:29, ИА Амител

Сегодня в "Титов-Арене" состоялось выступление симфонического оркестра Imperial Orchestra с саундтреками композитора Ханса Циммера. Корреспондент amic.ru побывал на мероприятии и показал, как музыканты играют ставшую легендарной музыку из известных всем фильмов.

Оркестр исполнил мелодии из "Дюны", "Скалы", "Чудо-женщины", "Кода да Винчи", "Шерлока Холмса", "Короля Льва" и других картин. Всего выступление продлилось три часа с 25-минутным антрактом.

Напомним, что Ханс Циммер – главное имя в современном музыкальном мире Голливуда. Композитор, написавший музыку более чем к 200 фильмам, обладает премиями "Оскар", "Грэмми" и "Золотой глобус".