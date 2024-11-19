В Барнауле выступил Imperial Orchestra с саундтреками Ханса Циммера. Видео
Оркестр исполнил мелодии из "Дюны", "Скалы", "Чудо-женщины", "Кода да Винчи", "Шерлока Холмса", "Короля Льва" и других картин
19 ноября 2024, 22:29, ИА Амител
Сегодня в "Титов-Арене" состоялось выступление симфонического оркестра Imperial Orchestra с саундтреками композитора Ханса Циммера. Корреспондент amic.ru побывал на мероприятии и показал, как музыканты играют ставшую легендарной музыку из известных всем фильмов.
Оркестр исполнил мелодии из "Дюны", "Скалы", "Чудо-женщины", "Кода да Винчи", "Шерлока Холмса", "Короля Льва" и других картин. Всего выступление продлилось три часа с 25-минутным антрактом.
Напомним, что Ханс Циммер – главное имя в современном музыкальном мире Голливуда. Композитор, написавший музыку более чем к 200 фильмам, обладает премиями "Оскар", "Грэмми" и "Золотой глобус".
00:59:51 20-11-2024
Откровенно маловато экшна (в Скале прям преступно мало - весь замес в нём!), и по реакции зала это было видно.
Но всё равно, кто не ходил, тот много потерял! Интерстеллар был божественный!
06:33:17 20-11-2024
Были на концерте вчера, в полном восторге! Понравился зал: было очень тихо, не смотря на многочисленность! Надеюсь, что ещё заглянут к нам когда-нибудь, пойду обязательно!
07:30:53 20-11-2024
Ханс Циммер-то в курсе?
10:33:21 20-11-2024
Ганс пусть элементарную теорию музыки изучает. Сколько знаков в ля-миноре?
17:52:44 20-11-2024
Концерт очень понравился! Интерстеллар был прям на высоте, жаль только сцена не круглой формы, так бы и закружили! Атмосферно! Публика была очень отзывчива. Всем спасибо за световое сопровождение, звездное небо было прям в зале!