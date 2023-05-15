В Барнауле выступит всемирно известный пианист и виртуоз Даниил Крамер

Собранные с благотворительного концерта средства направят на создание детской инклюзивной площадки в парке "Изумрудный"

15 мая 2023, 12:44, ИА Амител

Всемирно известный пианист и джазовый виртуоз Даниил Крамер выступит 23 мая с благотворительным концертом в караоке-клубе "Джексон".

Даниил Крамер – не частый гость в Барнауле, так что у жителей города появилась редкая возможность услышать его музыку.

"Собранные средства будут направлены на создание детской инклюзивной площадки в парке "Изумрудный", – подчеркнул организатор мероприятия ротари-клуб "Барнаул".

Даниил Крамер – народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера. Один из выдающихся российских пианистов. Гастролирует за рубежом и в исключительно джазовом амплуа, и как солист в концертах симфонических оркестров. Принимает участие в джазовых и академических фестивалях: Munchner Klaviersommer (Германия), Manly Jazz Festival (Австралия), European Jazz Festival (Испания), Baltic Jazz Festival (Финляндия), Foire de Paris (Франция).



Благотворительный концерт состоится во вторник, 23 мая, в караоке-клубе "Джексон". Начало в 18:30. Стоимость билетов: 3000-5000 рублей. Билеты можно приобрести на сайте "Кассы.ру".



