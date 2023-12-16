В Барнауле открыли "Центральный" парк и отметили "Алтайскую зимовку". Фото

Парк был закрыт для посетителей с мая 2023 года

16 декабря 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле 16 декабря состоялось открытие парка "Центральный". С мая он не работал в связи с масштабной реконструкцией и вот вновь начал принимать посетителей.

Праздник сопровождался угощениями, ярмаркой ремесленников, играми и выступлениями дуэта "Сочный", молодежного хора "Сибиряночка" и театра танца "Иван да Марья".

Также здесь отметили и фестиваль "Алтайская зимовка": он должен был пройти 3 декабря, но из-за сильного ветра его отменили. Горожане играли в хоккей надувными клюшками, метали валенки и снежки, участвовали в костюмированном заезде на коньках. Также на мероприятии выбрали "Мисс Алтайская зимовка" – победительница получила в качестве приза путешествие по краю с фотосессией.

В мэрии отметили, что в рамках реконструкции "Центрального" заменили плиточное и асфальтовое покрытие, оборудовали пандус и две велопарковки, сделали ограждение со стороны Ползунова и обновили детскую площадку.

Также появились кольца-качели, скамейки, фотозоны, амфитеатр, фонтан, урны, теплый туалет, новое освещение и 27 камер видеонаблюдения. А вдобавок ко всему высадили еще и 30 деревьев.

Всего на реконструкцию парка потратили больше 100 млн рублей.