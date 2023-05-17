В Барнауле юрист хотел обмануть знакомого бизнесмена на 3 млн, а тот его сдал ФСБ

Он заявил предпринимателю, что решит вопрос с уголовным делом, но для этого необходимо отблагодарить правоохранителей

17 мая 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае предъявили обвинение юристу, который хотел обмануть знакомого предпринимателя, сообщает региональный СК.

В январе 2023 года юрист из Барнаула узнал об уголовном деле в отношении знакомого предпринимателя. Он предложил бизнесмену "решить вопрос" за взятку.

"Затребовал сумму в размере более 3 млн рублей. На самом деле не собирался с кем-либо договариваться, а деньги хотел похитить", – рассказали в ведомстве.

После этого предприниматель сообщил правоохранителям о намерениях знакомого юриста, при получении части денег его задержали сотрудники ФСБ. Сейчас он находится под стражей, ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество.

Ранее другой барнаульский юрист чуть не похитил котельную за 36 млн рублей в селе Алтайского края.