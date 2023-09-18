В Барнауле за 15 млн рублей продают Mercedes в матовой бронепленке

Пробег составляет 25 тысяч км

18 сентября 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: "Дром"

В Барнауле продают автомобиль Mercedes-Benz GLS-Class 2021 года. Объявление опубликовано на сайте "Дром".

У машины дизельный двигатель объемом 2,9 литра и мощностью 330 лошадиных сил, коробка автомат, полный привод, кожаный салон. Кузов защищен матовой бронепленкой, элементы салоны покрыты защитной пленкой, а экраны находятся под защитным стеклом.

Как утверждает собственник, состояние автомобиля идеальное, до покупки обслуживался у дилера. Пробег составляет 25 тысяч км.

Цена на машину составила за 15,6 млн рублей, но продавец также готов обменять ее на авто G-класса последнего поколения.