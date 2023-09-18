В Барнауле за 15 млн рублей продают Mercedes в матовой бронепленке
Пробег составляет 25 тысяч км
18 сентября 2023, 10:51, ИА Амител
Фото: "Дром"
В Барнауле продают автомобиль Mercedes-Benz GLS-Class 2021 года. Объявление опубликовано на сайте "Дром".
У машины дизельный двигатель объемом 2,9 литра и мощностью 330 лошадиных сил, коробка автомат, полный привод, кожаный салон. Кузов защищен матовой бронепленкой, элементы салоны покрыты защитной пленкой, а экраны находятся под защитным стеклом.
Как утверждает собственник, состояние автомобиля идеальное, до покупки обслуживался у дилера. Пробег составляет 25 тысяч км.
Цена на машину составила за 15,6 млн рублей, но продавец также готов обменять ее на авто G-класса последнего поколения.
11:07:30 18-09-2023
Могу предложить рено логан, на обмен. 2008 года выпуска, с пробегом 35000. Сплошная экономия, а не авто. Не то что ваш мерин в матовой обертке. На одном налоге разоришься. А при нынешней цене на солярку, так он вообще никому не нужен будет. Так что соглашайтесь.
13:17:05 18-09-2023
Гость (11:07:30 18-09-2023) Могу предложить рено логан, на обмен. 2008 года выпуска, с п... А Вам-то какой резон?!))) А то критикуете, а сами готовы купить?
13:49:55 18-09-2023
Гость (11:07:30 18-09-2023) Могу предложить рено логан, на обмен. 2008 года выпуска, с п... Экономь дальше. Это не для тебя.
11:32:17 18-09-2023
Снять такую красоту с гарантией, что краска под ней останется целой, ни кто не подпишется.
14:02:53 18-09-2023
Гость (11:32:17 18-09-2023) Снять такую красоту с гарантией, что краска под ней останетс... Даже если и не снимать. краске под пленкой - хана..
07:52:31 19-09-2023
Гость (14:02:53 18-09-2023) Даже если и не снимать. краске под пленкой - хана.. ... Краске под пленкой абсолютно ничего не будет и в случае демонтажа пленки, весь родной окрас не пострадает. Говорю это как мастер оклейщик бронепленок, а не как диванный эксперт, который не знает, но думает, что его предположения истина в первой инстанции. Не знаешь, не пиши, если коротко.
13:59:41 18-09-2023
Уже очередь стоит)) как раз на Алтайскую подачку.