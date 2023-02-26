В Барнауле забил коммунальный фонтан высотой с пятиэтажный дом

Что стало причиной открытия "источника" возле жилого дома, пока неизвестно

26 февраля 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Коммунальный фонтан забил возле дома в переулке Малом Прудском, 40. Согласно кадрам из сообщества "Инцидент Барнаул", высота "гейзера" превышает пятиэтажный дом.

Что стало причиной открытия "источника" возле пятиэтажки, пока неизвестно. Об отключениях холодной и горячей воды для устранения поломки не сообщалось.