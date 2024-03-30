В Барнауле заделали ямы на проспекте Космонавтов и улице Малахова
Аналогичные работы дорожники выполняют и на других проблемных участках
30 марта 2024, 13:50, ИА Амител
В Барнауле на текущей неделе провели локальный ремонт дорог на проспекте Космонавтов у дома № 30 и на улице Малахова в районе улицы Новгородской. Рабочие "Автодорстроя" заделали здесь ямы с применением холодного асфальта.
Как уточнили в мэрии, аналогичные работы ведут и на других проблемных участках. Так, например, с начала прошлой недели дорожники трудились в переулке Ядринцева, на улице Власихинской, по четной стороне проспекта Ленина от Молодежной до площади Октября и некоторых перекрестках.
Всего с начала сезона в Барнауле в порядок привели уже более 800 квадратных метров дорог. Ремонт выполняют как в дневное, так и в ночное время.
15:21:04 30-03-2024
Уникальная технология! Можем ведь! "... в порядок привели уже более 800 квадратных метров дорог." А что с этим порядком происходит через месяц-два?
16:38:59 30-03-2024
Враньё. Вы бы сначала сами проверяли о том что пишете. Ленинский как был в ямах так и остался.
21:04:38 30-03-2024
Нормально Автодор работает. Отстали все. Хотите как раньше песком и красными кирпичами. Не так давно было кстати. Ещё в 2017 так делали. Можно по этим ямкам заделать замечания. Но явно не те какие вы делаете.
22:14:09 30-03-2024
Гога (21:04:38 30-03-2024) Нормально Автодор работает. Отстали все. Хотите как раньше п... Это не тот ли работник Автодора отписался, который на высокий пост метит?
11:23:19 31-03-2024
Гость (22:14:09 30-03-2024) Это не тот ли работник Автодора отписался, который на высоки... Он видимо считает, что лотать ямы на прошлогодний асфальт - это нормальная работа. Город как после бомбежки, ни одной целой улицы нет. Тогда правильное устройство дорог с ливневкой, уклоном, правильной технологией и т.д. это запредельный высший пилотаж видимо, уровень доселе не достижимый!) Интересно, когда такое пишут, на что рассчитывают? Ладно 30-40 лет назад, тырнета нет, занавес закрыт, изоляция полная - дуй в уши, что хочешь и будут верить, а сейчас? Серьезно?
14:48:35 31-03-2024
Гость (11:23:19 31-03-2024) Он видимо считает, что лотать ямы на прошлогодний асфальт - ... А если серьезно. То просто сама работа дорожников на виду и все. Приди к вам на работу. Там тоже самое только никто не видит. Так что сначала про себя напишите. И за что вас в вашей работе привлечь к ответственности можно. И отстаньте наконец то от мужиков с автодора они нормально работают. Все трезвые и все пашут . Тем что есть....
21:28:14 30-03-2024
с начала прошлой недели дорожники трудились в переулке Ядринцева-------- сегодня проехал от крупской до строителей по ядринцева. на перекрестке с молодежной какая то жэсть... все пытаются ямы объехать...
22:19:29 30-03-2024
За наличие ЯМ на дорогах пора бы уже ввести уголовную ответственность. А у нас гордятся заделкой ям холодным асфальтом. Горячим то сделать не можем качественно, а тут холодным на ура.
08:06:08 31-03-2024
Эмилька/Петра Сухова - никто не ездит из чинушек? Ремонта не ждать?
10:21:26 31-03-2024
Заделали бы на Мамонтова! Там под водой такая ямища вчера колесо там пробил(
18:24:23 03-04-2024
Ямы глубиной 40 см по Взлетной у детской поликлиники (на переходе), и пересечение с Шумакова. Вообще проехать нельзя, все едут по встрече.