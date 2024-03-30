В Барнауле заделали ямы на проспекте Космонавтов и улице Малахова

Аналогичные работы дорожники выполняют и на других проблемных участках

30 марта 2024, 13:50, ИА Амител

Ремонт дороги в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле на текущей неделе провели локальный ремонт дорог на проспекте Космонавтов у дома № 30 и на улице Малахова в районе улицы Новгородской. Рабочие "Автодорстроя" заделали здесь ямы с применением холодного асфальта.

Как уточнили в мэрии, аналогичные работы ведут и на других проблемных участках. Так, например, с начала прошлой недели дорожники трудились в переулке Ядринцева, на улице Власихинской, по четной стороне проспекта Ленина от Молодежной до площади Октября и некоторых перекрестках.

Всего с начала сезона в Барнауле в порядок привели уже более 800 квадратных метров дорог. Ремонт выполняют как в дневное, так и в ночное время.