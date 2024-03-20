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В Барнауле заделали ямы на проспекте Ленина

Аналогичные работы также провели на улице Власихинской

20 марта 2024, 14:14, ИА Амител

Ремонт дорог в Барнауле / Фото: barnaul.org
Ремонт дорог в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле починили холодным асфальтом участки дорог на проспекте Ленина, сообщает мэрия.

В начале недели работы прошли на пересечениях с улицами Чкалова, Гоголя, проспектом Строителей. Кроме того, проезжую часть привели в порядок на Власихинской.

В общей сложности с начала ремонтного сезона холодным асфальтом отремонтировали порядка 690 квадратных метров локальных участков дорог.

Барнаул Дорожный ремонт

Комментарии 6

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Грыша

15:09:01 20-03-2024

Ух заживем теперича... 😁 😁 😁

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гена

15:35:03 20-03-2024

на южном дырки заделайте

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Татьяна

16:03:07 20-03-2024

А участок дороги на Космонавтов №32м привести в порядок нет ни какой возможности наверно ! Ежегодная громадная лужа Уклон не верный Стоит вода Прокапали отвод в сторону деревьев , но вода не уходит так как на дороге ложбинка, и все плывут А хотя года 2-3 тому назад дорогу там делали И до ремонта дороги там всегда была громадная лужа . Как проектировали?????

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Знаток

18:48:53 20-03-2024

Татьяна (16:03:07 20-03-2024) А участок дороги на Космонавтов №32м привести в порядок нет ... Раз 2,,,,3 года дорогу там делали. То дорога на гарантии. Т.к. гарантия 5 лет. И заделать ее городским властям нельзя. Поскольку заделывать должен подрядчик который делал дорогу. Вспомните кто делал и давайте вместе его прессонем...

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Алеша

19:05:20 20-03-2024

Колодцы провалившиеся тоже можно было бы в асфальт закатать. Все равно их ремонтировать ещё бог знает сколько никто не будет.

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Гость

07:59:25 21-03-2024

ММамонтова 11б, каждый год аварийная яма, которая нарушает все нормы ГОСТ, размер ямы давно уже троекратно превысил размер и глубину установленной по ГОСТ, пр икоторой время реагироваиня пару суток. Там яма уже в которую поместится ОКА, а по глубине, даже грузовики не рискуют в нее заезжать.

Где ремонт? Почему только Ленина ремонтируют всегда?

А пересечение Южного тракта и Лесного тракта, тоже самое практически.

Почему наши дорожные службы не обращают внимание на ОСТРОаварийные участки дорог, а ремонтируют ленина, по которому власти катаются чаще?

Когда в нашей стране уже начнем ради народа что то делать а не ради кучки чинуш?!

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