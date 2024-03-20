В Барнауле заделали ямы на проспекте Ленина
Аналогичные работы также провели на улице Власихинской
20 марта 2024, 14:14, ИА Амител
Ремонт дорог в Барнауле / Фото: barnaul.org
В Барнауле починили холодным асфальтом участки дорог на проспекте Ленина, сообщает мэрия.
В начале недели работы прошли на пересечениях с улицами Чкалова, Гоголя, проспектом Строителей. Кроме того, проезжую часть привели в порядок на Власихинской.
В общей сложности с начала ремонтного сезона холодным асфальтом отремонтировали порядка 690 квадратных метров локальных участков дорог.
15:09:01 20-03-2024
Ух заживем теперича... 😁 😁 😁
15:35:03 20-03-2024
на южном дырки заделайте
16:03:07 20-03-2024
А участок дороги на Космонавтов №32м привести в порядок нет ни какой возможности наверно ! Ежегодная громадная лужа Уклон не верный Стоит вода Прокапали отвод в сторону деревьев , но вода не уходит так как на дороге ложбинка, и все плывут А хотя года 2-3 тому назад дорогу там делали И до ремонта дороги там всегда была громадная лужа . Как проектировали?????
18:48:53 20-03-2024
Татьяна (16:03:07 20-03-2024) А участок дороги на Космонавтов №32м привести в порядок нет ... Раз 2,,,,3 года дорогу там делали. То дорога на гарантии. Т.к. гарантия 5 лет. И заделать ее городским властям нельзя. Поскольку заделывать должен подрядчик который делал дорогу. Вспомните кто делал и давайте вместе его прессонем...
19:05:20 20-03-2024
Колодцы провалившиеся тоже можно было бы в асфальт закатать. Все равно их ремонтировать ещё бог знает сколько никто не будет.
07:59:25 21-03-2024
ММамонтова 11б, каждый год аварийная яма, которая нарушает все нормы ГОСТ, размер ямы давно уже троекратно превысил размер и глубину установленной по ГОСТ, пр икоторой время реагироваиня пару суток. Там яма уже в которую поместится ОКА, а по глубине, даже грузовики не рискуют в нее заезжать.
Где ремонт? Почему только Ленина ремонтируют всегда?
А пересечение Южного тракта и Лесного тракта, тоже самое практически.
Почему наши дорожные службы не обращают внимание на ОСТРОаварийные участки дорог, а ремонтируют ленина, по которому власти катаются чаще?
Когда в нашей стране уже начнем ради народа что то делать а не ради кучки чинуш?!