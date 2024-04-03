В Барнауле задержали авиарейсы из-за тумана

Вылеты перенесли на несколько часов

03 апреля 2024, 08:45, ИА Амител

Самолет / Фото: unsplash.com

Аэропорт Барнаула утром 3 апреля задержал несколько авиарейсов из-за тумана.

По данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, изменения в расписании затронули следующие рейсы:

Также задерживается прибытие самолета из Шереметьева с 08:45 до 13:16.