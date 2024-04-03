В Барнауле задержали авиарейсы из-за тумана
Вылеты перенесли на несколько часов
03 апреля 2024, 08:45, ИА Амител
Самолет / Фото: unsplash.com
Аэропорт Барнаула утром 3 апреля задержал несколько авиарейсов из-за тумана.
По данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, изменения в расписании затронули следующие рейсы:
Также задерживается прибытие самолета из Шереметьева с 08:45 до 13:16.
08:48:25 03-04-2024
грибы пойдут)
09:25:49 03-04-2024
Гость (08:48:25 03-04-2024) грибы пойдут)... Не знаю как грибы ,а задержки рейсов уже идут. Блин."Погода как в Лондоне".
09:42:29 03-04-2024
Гость (08:48:25 03-04-2024) грибы пойдут)... Скорее мох пойдет от сырости.