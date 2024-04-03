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В Барнауле задержали авиарейсы из-за тумана

Вылеты перенесли на несколько часов

03 апреля 2024, 08:45, ИА Амител

Самолет / Фото: unsplash.com
Самолет / Фото: unsplash.com

Аэропорт Барнаула утром 3 апреля задержал несколько авиарейсов из-за тумана.

По данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, изменения в расписании затронули следующие рейсы:

Также задерживается прибытие самолета из Шереметьева с 08:45 до 13:16.

Барнаул Аэропорт

Комментарии 3

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Гость

08:48:25 03-04-2024

грибы пойдут)

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гость

09:25:49 03-04-2024

Гость (08:48:25 03-04-2024) грибы пойдут)... Не знаю как грибы ,а задержки рейсов уже идут. Блин."Погода как в Лондоне".

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Гость

09:42:29 03-04-2024

Гость (08:48:25 03-04-2024) грибы пойдут)... Скорее мох пойдет от сырости.

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