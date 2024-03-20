В Барнауле задержали известного бизнесмена по делу о недостроенном доме
Уголовное дело возбудили после того, как на ситуацию обратил внимание замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин
20 марта 2024, 22:15, ИА Амител
В Барнауле задержали известного бизнесмена Евгения Клейнатовского, сообщают "Вести Алтай". Его "Монтажная компания ПР-Холдинг" возводила многоквартирный дом на ул. Партизанской, 76, – уголовное дело возбудили после того, как на ситуацию обратил внимание замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.
Как сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по СФО, к Демешину во время рабочей поездки в Алтайский край обратился местный житель. Он заявил, что "ПР-Холдинг" затягивает сроки возведения многоквартирного дома, строительство которого велось с привлечением денег дольщиков.
Прокурорская проверка показала, что срок ввода дома в эксплуатацию, который был определен в 2017 году, неоднократно переносился из-за отсутствия у застройщика денежных средств. По договорам долевого участия Клейнатовский привлек свыше 780 млн рублей, из которых на строительство израсходовано 557 млн руб., остальные денежные средства похищены.
Демешин поручил прокурору Алтайского края Антону Герману инициировать уголовное преследование руководителя коммерческой организации и обеспечить надзорное сопровождение от возведения объекта до его ввода в эксплуатацию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Проводятся следственные действия, индивидуальный предприниматель задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте имущества с целью компенсации ущерба.
22:42:34 20-03-2024
Сколько людей за это время обращались в разные органы и инстанции, но ни кто состава преступления не нашёл. А тут сразу под стражу
00:49:32 21-03-2024
Спасибо, протёрли очки, а то зрение видимо совсем упало
08:18:01 21-03-2024
вы когда будите фото прикладывать?
09:31:16 21-03-2024
Да тут вопросов больше уже к тем, кто должен был контролировать бизнесмена. И к тем, кто никак не реагировал на жалобы дольщиков.
09:46:25 21-03-2024
Ужасно, что "местных царьков " надо подгонять из Москвы! Очень плохо все у нас , коррумпировано и все на родственных связях решается! А должно жестко исполнятся ,по закону!
12:29:47 21-03-2024
Вообще логично, если сказали А, надо говорить Б, установить были ли ранее жалобы и что по ним ответили
13:48:18 21-03-2024
кирпич и газобетон на это дом поставляла компания Алтайская строительная ярмарка завышая цену на 50 %, понятно как часть из этих 200 млн. выводилась
16:36:10 21-03-2024
насколько я помню, вероятность нецелевого использования средств на этом доме с этим застройщиком уже исследовалась и не подтвердилась. Нет никакого смысла в хищениях средств дольщиков перед самым завершением строительства (если уж воровать, то на этапе котлована), так что тут что-то явно не чисто со стороны органов
18:53:07 21-03-2024
Константин (16:36:10 21-03-2024) насколько я помню, вероятность нецелевого использования сред... Да что вы. За известным бизнесменом целый шлейф недостроев как минимум с 2017 года. И Партизанская - далеко не первый объект, предыдущие сдавались как попало, через СМИ и убитые бушные лифты. Тут главный вопрос - почему она не подтвердилась, когда по всему должна была подтвердиться.