В Барнауле задержали известного бизнесмена по делу о недостроенном доме

Уголовное дело возбудили после того, как на ситуацию обратил внимание замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин

20 марта 2024, 22:15, ИА Амител

Наручники / Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали известного бизнесмена Евгения Клейнатовского, сообщают "Вести Алтай". Его "Монтажная компания ПР-Холдинг" возводила многоквартирный дом на ул. Партизанской, 76, – уголовное дело возбудили после того, как на ситуацию обратил внимание замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Как сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по СФО, к Демешину во время рабочей поездки в Алтайский край обратился местный житель. Он заявил, что "ПР-Холдинг" затягивает сроки возведения многоквартирного дома, строительство которого велось с привлечением денег дольщиков.

Прокурорская проверка показала, что срок ввода дома в эксплуатацию, который был определен в 2017 году, неоднократно переносился из-за отсутствия у застройщика денежных средств. По договорам долевого участия Клейнатовский привлек свыше 780 млн рублей, из которых на строительство израсходовано 557 млн руб., остальные денежные средства похищены.

Демешин поручил прокурору Алтайского края Антону Герману инициировать уголовное преследование руководителя коммерческой организации и обеспечить надзорное сопровождение от возведения объекта до его ввода в эксплуатацию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Проводятся следственные действия, индивидуальный предприниматель задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте имущества с целью компенсации ущерба.