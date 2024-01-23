В Барнауле зафиксирован рекорд по потреблению электроэнергии
Ранее рекордным по потреблению энергии считался декабрь 2022 года
23 января 2024, 13:18, ИА Амител
В декабре 2023 года в группе точек поставки АО "Барнаульская горэлектросеть" зафиксирован исторический максимум по потреблению электроэнергии, который составил 162,8 млн кВт∙ч за месяц. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании. Отмечают, что новый рекорд на 3,8 млн кВт∙ч выше предыдущего максимума, зарегистрированного в декабре 2022 года.
Также в декабре, 13-го числа, были зафиксированы часовой и суточный максимумы: часовое потребление с 11:00 до 12:00 местного времени составило 303,8 МВт, а суточное – чуть более 6 млн кВт∙ч.
АО "Барнаульская горэлектросеть" – одна из крупнейших энергосбытовых компаний Сибири, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Алтайского края. Компания обслуживает 248 тысяч физических и около 7 тысяч юридических лиц.
13:23:12 23-01-2024
как хорошо бы не заплатить за эти 162,8 млн кВт∙ч за месяц, чтоб обанкротились буржуи
13:30:45 23-01-2024
В России переизбыток газа. А ТЭЦ топят дешевым углем. Цены на электричество и газ заоблачные.
17:13:06 23-01-2024
Газ дешевле дешевого угля.
14:14:01 23-01-2024
майнят...
14:21:22 23-01-2024
Я заметил, что в этом отопительном периоде газ улетает намного "веселее", чем в прошлом году... кто-то оценивает качество сетевого газа, его теплотворную способность?
16:58:00 23-01-2024
Гость (14:21:22 23-01-2024) Я заметил, что в этом отопительном периоде газ улетает намно... Известная фраза"не важно, как проголосуют, главное, как посчитают" звучит по -новому: "не важно, сколько потребят, главное, как посчитают счетчики"
21:27:49 23-01-2024
Гость (14:21:22 23-01-2024) Я заметил, что в этом отопительном периоде газ улетает намно... Не только вы. Я топлю дом газом, на кухне газовая же плита. После декабрьских заморозков, когда началась оттепель, газ стал на кухне идти ОГРОМНОЙ жёлтой шапкой. Будто форсунки не подходят. Хотя всегда было низкое синее пламя. В котле тоже желтизна и много нагара... что за напасть? Научный городок, газ природный.
17:00:43 23-01-2024
Посмотрите на фото, Барнаул действительно в огнях. Сколько впустую жгут электричества на горе? Безумие!
22:26:09 23-01-2024
Гость (17:00:43 23-01-2024) Посмотрите на фото, Барнаул действительно в огнях. Сколько в... Сколько? Копеечные (по потреблению) светодиодные светильники раз в чёрт-те сколько метров? В Барнауле даже здания не подсвечиваются (ярчайший прожектор потребляет ватт 15 от силы, ВАТТ, не КИЛОватт!), тротуары в потёмках, парки и улицы вообще выключают на ночь. Нормальное городское освещение — это когда сплошняком светло, а не зёбрами. А не как здесь натыканы точечные фонарики, и всё. Ну разве что на центральных улицах посветлее будет. Также, архитектурную подсветку никто не отменял (но зачем она, штукатурку отвалившуюся на сталинках подсвечивать что ли?). А вы можете и с фонариком из телемагазина ходить, вам виднее, раз улицы и пешеходные зоны освещать не надо.
18:38:58 23-01-2024
Но и погружать город во мрак, тоже так себе затея... Я другое подумал - если мы ещё на электромобили все пересылки пересядем, то на сколько потребление вырастет? И будет ли это действительно считаться зелёной энергией?
23:32:02 23-01-2024
Напряжение в сети гоньба падаёт до 150 вольт. Какие там рекорды.
10:22:12 24-01-2024
Частный сектор Барнаула перевели на газовое отопление, газовые котлы работают на электричестве 7-8 месяцев, не выключаясь, отсюда и рост потребления электроэнергии. Только почему жильцам домов с электрическими плитами установлен меньший тариф на электроэнергию, хотя они пользуются плитами только для приготовления еды, а владельцам домов с газовым отоплением, у которых газовые котлы работают от электричества, никакого уменьшения тарифа на электричество не предусмотрено? За электроэнергию в месяцы с отоплением приходится платить в разы больше.
13:40:34 24-01-2024
Тем более готовят дома далеко не все, а основное потребление это бытовые приборы.