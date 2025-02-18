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В Барнауле загорелась квартира в многоэтажном доме

Подробности пока неизвестны

18 февраля 2025, 13:38, ИА Амител

В Барнауле произошел пожар в квартире в многоэтажном доме по адресу улица Шукшина, 5, сообщает "В курсе 22".

Подробности пока неизвестны. На кадрах видно, что пожарные ликвидируют возгорание.

"Говорят, там бабушка лежачая жила", – пишут в комментариях в паблике "Инцидент Барнаул".

Барнаул Пожары

Комментарии 3

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Шинник

14:06:47 18-02-2025

... при таком пламени считай что верхний этаж тоже сгорел !
"Говорят, там бабушка лежачая жила" - а давайте без О.Б.С. !
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я так пони

14:23:47 18-02-2025

Шинник (14:06:47 18-02-2025) ... при таком пламени считай что верхний этаж тоже сгорел !

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Хей

14:25:43 18-02-2025

Там поди вообще и сверху и снизу подгорело

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