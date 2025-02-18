В Барнауле загорелась квартира в многоэтажном доме

Подробности пока неизвестны

18 февраля 2025, 13:38, ИА Амител

В Барнауле произошел пожар в квартире в многоэтажном доме по адресу улица Шукшина, 5, сообщает "В курсе 22".

Подробности пока неизвестны. На кадрах видно, что пожарные ликвидируют возгорание.