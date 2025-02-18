В Барнауле загорелась квартира в многоэтажном доме
Подробности пока неизвестны
18 февраля 2025, 13:38, ИА Амител
В Барнауле произошел пожар в квартире в многоэтажном доме по адресу улица Шукшина, 5, сообщает "В курсе 22".
Подробности пока неизвестны. На кадрах видно, что пожарные ликвидируют возгорание.
"Говорят, там бабушка лежачая жила", – пишут в комментариях в паблике "Инцидент Барнаул".
14:06:47 18-02-2025
... при таком пламени считай что верхний этаж тоже сгорел !
"Говорят, там бабушка лежачая жила" - а давайте без О.Б.С. !
Факты ! Только факты !
14:23:47 18-02-2025
Шинник (14:06:47 18-02-2025) ... при таком пламени считай что верхний этаж тоже сгорел !
14:25:43 18-02-2025
Там поди вообще и сверху и снизу подгорело