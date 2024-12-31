В Барнауле загорелась квартира в пятиэтажном доме

На месте работали 36 спасателей

31 декабря 2024, 16:28, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле на улице Кулагина произошел пожар в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Пострадавших нет, из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек.

"На месте происшествия работали 36 человек личного состава", – рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.