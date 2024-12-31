В Барнауле загорелась квартира в пятиэтажном доме
На месте работали 36 спасателей
31 декабря 2024, 16:28, ИА Амител
Пожар в Барнауле / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле на улице Кулагина произошел пожар в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Пострадавших нет, из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек.
"На месте происшествия работали 36 человек личного состава", – рассказали в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
17:07:24 31-12-2024
чего то на южном или дальше горит