В Барнауле закрыто движение для некоторых трамваев в связи с аварией

Негабаритный транспорт оборвал контактную сеть

23 января 2025, 07:17, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на пр. Калинина произошел обрыв контактной сети трамвая. Движение некоторых маршрутов временно ограничено. Об этом сообщили в мэрии.

По пр. Космонавтов (от Потока до Калинина) и по пр. Калинина (от пр. Космонавтов до ул. Северо-Западной) закрыто движение трамвайных маршрутов № 1, 9, 10.

В связи с аварией движение организовано следующим образом:

трамвай 10-го маршрута: Докучаево – Попова – Власихинская – Малахова – Поток (обратно так же);

трамвай 9-го маршрута: Докучаево – Попова – Антона Петрова – Северо-Западная – Ленина – Восточный (обратно так же);

трамвай 1-го маршрута: Докучаево – Попова – Космонавтов – Малахова – Антона Петрова – Северо-Западная – Ленина – Красноармейский – пл. Свободы (обратно так же).

Аварийные бригады МУП "Горэлектротранс" устраняют повреждение.