В Барнауле закрыто движение для некоторых трамваев в связи с аварией
Негабаритный транспорт оборвал контактную сеть
23 января 2025, 07:17, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле на пр. Калинина произошел обрыв контактной сети трамвая. Движение некоторых маршрутов временно ограничено. Об этом сообщили в мэрии.
По пр. Космонавтов (от Потока до Калинина) и по пр. Калинина (от пр. Космонавтов до ул. Северо-Западной) закрыто движение трамвайных маршрутов № 1, 9, 10.
В связи с аварией движение организовано следующим образом:
- трамвай 10-го маршрута: Докучаево – Попова – Власихинская – Малахова – Поток (обратно так же);
- трамвай 9-го маршрута: Докучаево – Попова – Антона Петрова – Северо-Западная – Ленина – Восточный (обратно так же);
- трамвай 1-го маршрута: Докучаево – Попова – Космонавтов – Малахова – Антона Петрова – Северо-Западная – Ленина – Красноармейский – пл. Свободы (обратно так же).
Аварийные бригады МУП "Горэлектротранс" устраняют повреждение.
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