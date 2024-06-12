В Барнауле "заминировали" ТРЦ "Арена"

Экстренные и оперативные службы проводят необходимые мероприятия: посетителей и персонал эвакуируют, здание обследуют правоохранители

12 июня 2024, 17:35, ИА Амител

Торговый центр / Фото: ТЦ "Арена"

В Барнауле в очередной раз "заминировали" торговый центр. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, неизвестный позвонил и заявил, что заминировал ТРЦ "Арена".

Экстренные и оперативные службы проводят необходимые мероприятия: посетителей и персонал эвакуируют, здание обследуют правоохранители. Власти призвали сохранять спокойствие.

"Ложные сообщения распространяются не только в Алтайском крае, но в и других регионах. Спецслужбы недружественных стран пытаются омрачить празднование Дня России", – подчеркнули в правительстве.