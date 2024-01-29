В Барнауле запретят останавливаться на улицах Чкалова и Власихинской

Ограничения введут в феврале

29 января 2024, 18:00, ИА Амител

Знак "Остановка запрещена" / Фото: 39.мвд.рф

В Барнауле с 7 февраля запретят останавливаться на участках по улице Чкалова и Власихинской.

На Чкалова ограничение будет действовать от здания № 50 до № 58а, на Власихинской – в районе дома № 184.

Как пояснили в мэрии, знаки "Остановка запрещена" в этих местах поставят в целях безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда транспорта.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.