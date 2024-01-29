В Барнауле запретят останавливаться на улицах Чкалова и Власихинской
Ограничения введут в феврале
29 января 2024, 18:00, ИА Амител
Знак "Остановка запрещена" / Фото: 39.мвд.рф
В Барнауле с 7 февраля запретят останавливаться на участках по улице Чкалова и Власихинской.
На Чкалова ограничение будет действовать от здания № 50 до № 58а, на Власихинской – в районе дома № 184.
Как пояснили в мэрии, знаки "Остановка запрещена" в этих местах поставят в целях безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда транспорта.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
18:08:22 29-01-2024
Кто-то из начальства там ездит... И его это напрягает? Да?
18:16:51 29-01-2024
на Власихинской – в районе дома № 184. Как пояснили в мэрии, знаки "Остановка запрещена" в этих местах поставят в целях безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда транспорта.--------------- прям около погрануправления народ постоянно машины бросает на дороге? напомнило про сказочки и сказочников.
18:30:26 29-01-2024
надо расширять дороги и парковки делать, а не сужать везде и парковки запрещать!
19:50:15 29-01-2024
Покупайте человейники с парковкой и не будет вам проблем. Везде позасрали своими жоповозками.
19:59:53 29-01-2024
На чкалова конечно здорово, правильно, но бедные студенты бюи итак сделали из горького одностороннюю улицу, а все прилегающие дворы своими парковками
10:40:39 30-01-2024
На Чкалова правильно , а то проехать сложно, особенно зимой то
16:33:47 30-01-2024
Казалось бы где Чкалова, а где Власихинская!