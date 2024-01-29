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В Барнауле запретят останавливаться на улицах Чкалова и Власихинской

Ограничения введут в феврале

29 января 2024, 18:00, ИА Амител

Знак "Остановка запрещена" / Фото: 39.мвд.рф
Знак "Остановка запрещена" / Фото: 39.мвд.рф

В Барнауле с 7 февраля запретят останавливаться на участках по улице Чкалова и Власихинской.

На Чкалова ограничение будет действовать от здания № 50 до № 58а, на Власихинской – в районе дома № 184.

Как пояснили в мэрии, знаки "Остановка запрещена" в этих местах поставят в целях безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда транспорта.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Барнаул Дорожный ремонт

Комментарии 7

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Гость

18:08:22 29-01-2024

Кто-то из начальства там ездит... И его это напрягает? Да?

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Гость

18:16:51 29-01-2024

на Власихинской – в районе дома № 184. Как пояснили в мэрии, знаки "Остановка запрещена" в этих местах поставят в целях безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда транспорта.--------------- прям около погрануправления народ постоянно машины бросает на дороге? напомнило про сказочки и сказочников.

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Гость

18:30:26 29-01-2024

надо расширять дороги и парковки делать, а не сужать везде и парковки запрещать!

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Гость

19:50:15 29-01-2024

Покупайте человейники с парковкой и не будет вам проблем. Везде позасрали своими жоповозками.

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Гость

19:59:53 29-01-2024

На чкалова конечно здорово, правильно, но бедные студенты бюи итак сделали из горького одностороннюю улицу, а все прилегающие дворы своими парковками

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Гость

10:40:39 30-01-2024

На Чкалова правильно , а то проехать сложно, особенно зимой то

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Гость

16:33:47 30-01-2024

Казалось бы где Чкалова, а где Власихинская!

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