До 1 июня в городе заработают ещё восемь, в том числе и пешеходный на улице Панфиловцев

12 мая 2023, 16:55, ИА Амител

Фонтан на пл. Сахарова в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле запустили первые городские фонтаны. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, сейчас действуют уже шесть установок.

На данный момент расконсервировать успели фонтаны возле театра драмы и в районе ТЦ "Россия", "Лилия" на Нулевом километре, "Глобус" на проспекте Красноармейский, "Афродита" по улице Георгиева и фонтан в Научном городке.

Сейчас специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" продолжают работы по расконсервации. До 1 июня работать начнут ещё восемь фонтанов, в том числе и пешеходный на улице Панфиловцев.