В Барнауле засыпали ледяную горку, выходившую на проезжую часть
Госавтоинспекция незамедлительно отреагировала на публикацию в соцсетях об опасной горке
20 декабря 2024, 15:15, ИА Амител
Госавтоинспекция Барнаула оперативно отреагировала на публикацию в соцсетях о несанкционированной горке с выходом на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в социальных сетях очевидцы поделились кадрами, сделанными на ул. Анатолия, 224: дети катались с ледяной горки, которая выходила на проезжую часть и трамвайные пути.
Сотрудники Госавтоинспекции направили информацию в комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула. Было принято решение засыпать опасный участок противогололедными реагентами.
"Актуальной проблемой в зимний период является возведение ледяных горок, которые не безопасны для детей тем, что имеют прямой выход на проезжую часть дороги, где водитель зачастую не успевает заметить ребенка и остановиться. Кроме того, многие дети без присмотра взрослых играют и катаются на санках вблизи проезжей части либо самостоятельно накатывают зимние заснеженные склоны, скатившись с которого можно прямиком угодить под колеса транспорта", – разъяснили сотрудники Госавтоинспекции.
Правоохранители просят родителей контролировать досуг своих детей и проводить с ними профилактические беседы по безопасности дорожного движения. Также полицейские напоминают, что играть и кататься можно только на безопасных площадках.
"Уважаемые взрослые! Если вы стали свидетелями подобных детских забав, не оставайтесь равнодушными, объясните детям, чем может обернуться подобное поведение", – просят барнаульцев правоохранители.
15:41:53 20-12-2024
А ничего, что там пешеходная зона и там в принципе машин не должно быть!?
15:53:51 20-12-2024
Как насчет устаноовки ограждений? толку от этих ленточек, и всю горку не засыпать.
16:33:23 20-12-2024
Так-то на фото никакая не "горка", а не чищеная от снега лестница.
"Горка", блин. "Несанкционированная", ага. Дети построили, чтобы зимой кататься.
17:00:21 20-12-2024
Там движение машин запрещено, пешеходная зона. Хотя всем плевать, ездят. В прошлом году там ребенка сбили.
17:35:26 20-12-2024
Гость (17:00:21 20-12-2024) Там движение машин запрещено, пешеходная зона. Хотя всем пле... чекто!!!!
18:26:21 20-12-2024
Раньше папашки-дедки-бабки собирались и строили во дворе горку для детишек. Испокон веков так было, и все были довольны. А теперь же - низззяяя! Согласования, штрафы, уголовная ответственность... Вот дети и катаются со склонов да обледеневших лестниц. Пока больные на всю голову чиновники обдумывают, что бы еще эдакое запретить...
09:19:37 24-12-2024
Анекдот какой-то. Посыпают земляной склон и неочищенную от снега лестницу омном каким-то и делают вид что позаботились.