В Барнауле засыпали ледяную горку, выходившую на проезжую часть

Госавтоинспекция незамедлительно отреагировала на публикацию в соцсетях об опасной горке

20 декабря 2024, 15:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Госавтоинспекция Барнаула оперативно отреагировала на публикацию в соцсетях о несанкционированной горке с выходом на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях очевидцы поделились кадрами, сделанными на ул. Анатолия, 224: дети катались с ледяной горки, которая выходила на проезжую часть и трамвайные пути.

Сотрудники Госавтоинспекции направили информацию в комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула. Было принято решение засыпать опасный участок противогололедными реагентами.

"Актуальной проблемой в зимний период является возведение ледяных горок, которые не безопасны для детей тем, что имеют прямой выход на проезжую часть дороги, где водитель зачастую не успевает заметить ребенка и остановиться. Кроме того, многие дети без присмотра взрослых играют и катаются на санках вблизи проезжей части либо самостоятельно накатывают зимние заснеженные склоны, скатившись с которого можно прямиком угодить под колеса транспорта", – разъяснили сотрудники Госавтоинспекции.

Правоохранители просят родителей контролировать досуг своих детей и проводить с ними профилактические беседы по безопасности дорожного движения. Также полицейские напоминают, что играть и кататься можно только на безопасных площадках.