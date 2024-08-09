В Барнауле завершается приемка школ и детсадов к новому учебному году

Всего из бюджета Барнаула на подготовку образовательных учреждений выделили более 180 млн рублей

09 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Приемка барнаульской школы №53. Фото: barnaul.org

В Барнауле завершается приемка образовательных учреждений к новому учебному году, которая стартовала в этом году 22 июля. Межведомственная комиссия уже проверила 93% школ, детских садов, музыкальных школ, школ искусств и других учреждений дополнительного образования. 8 августа на базе школы №53 глава города Вячеслав Франк и председатель комитета по образованию города Андрей Муль приняли участие в выездном совещании по подведению итогов приемки.

Время, чтобы устранить недочеты

Третью неделю в Барнауле идет приемка учреждений к новому учебному году. Межведомственная комиссия успела уже проинспектировать порядка 240 из них. Завершить работы планируют 9 августа. На контроле останется только школа №13, где еще продолжается капитальный ремонт, сообщает пресс-служба мэрии.

Несмотря на то, что приемка образовательных организаций проходит каждый год, ее ни в коем случае нельзя назвать формальной процедурой. Как отметил председатель комитета по образованию города Андрей Муль, особое внимание уделяется выполнению предписаний надзорных органов, таких как Роспотребнадзор, пожарный надзор. Также комиссия проверяет не только состояние помещений и территорий, но и антитеррористическую защищенность, организацию питания и медицинского обслуживания, наличие необходимого оборудования и учебных материалов.

И неслучайно проверка проходит в июле-августе: если выявляются недочеты, будет время, чтобы устранить их до начала учебного года.

Всего на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из городского бюджета было выделено порядка 180 млн рублей. Их направили на капитальный ремонт, исполнение предписаний надзорных органов, закупку нового оборудование и благоустройство территорий 256 детских садов, учреждений дополнительного образования и школ.

Выездное совещание по итогам приемки/Фото: barnaul.org

В школе №53 капитально отремонтируют стадион

Благодаря финансированию из городского бюджета большой фронт работ, в частности, провели в школе №53. Здесь капитально отремонтировали библиотечный информационный центр, кабинет технологии и еще несколько кабинетов начальной школы.

По словам директора Юлии Галкиной, это позволило решить ряд проблем, а самое главное — создать дополнительные места для первоклашек. Руководитель подчеркнула, что количество учащихся ежегодно увеличивается. Если в прошлом учебном году в 28 классах обучались 786 детей, то в новом за парты сядут 804 ребенка в 30 учебных классах.

Еще одна задача, которую нужно решить школе — ремонт стадиона. Родители рассказали главе города, что дети в правоохранительных классах серьезно занимаются физподготовкой. Своими силами мамы и папы оборудовали для ребят полосу препятствий и футбольное поле, однако дать новую жизнь стадиону им просто не под силу. Помочь с этим вопросом пообещал Вячеслав Франк.