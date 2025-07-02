В Барнауле женщина купила консервы горбуши, а внутри "кусочек рыбки и три плавника"

В комментариях отметили, что плавники очень хорошо подойдут для приготовления ухи

02 июля 2025, 11:30, ИА Амител

Жительница Барнаула рассказала в паблике "Черное и белое", что в консервах, на которых написано "горбуша натуральная", обнаружила не то, что планировала увидеть.

"Хотела сварить уху, а тут такое! Один кусочек рыбки и три плавника. Начала выяснять, кто производит. Данные есть. Но на карте нет! И почты производителя нет", - написала женщина.

В комментариях к сообщению отметили, что плавники очень хорошо подойдут для приготовления ухи. Также посоветовали в следующий раз покупать не самые дешевые консервы, а выбирать что-то подороже.