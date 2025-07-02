В Барнауле женщина купила консервы горбуши, а внутри "кусочек рыбки и три плавника"
В комментариях отметили, что плавники очень хорошо подойдут для приготовления ухи
02 июля 2025, 11:30, ИА Амител
Жительница Барнаула рассказала в паблике "Черное и белое", что в консервах, на которых написано "горбуша натуральная", обнаружила не то, что планировала увидеть.
"Хотела сварить уху, а тут такое! Один кусочек рыбки и три плавника. Начала выяснять, кто производит. Данные есть. Но на карте нет! И почты производителя нет", - написала женщина.
В комментариях к сообщению отметили, что плавники очень хорошо подойдут для приготовления ухи. Также посоветовали в следующий раз покупать не самые дешевые консервы, а выбирать что-то подороже.
11:40:27 02-07-2025
Ну, где-нибудь в гаражах на ул. Станционной славного города Новосибирска, сбомбили четкие местные пацаны руками мигрантов.
16:51:42 09-07-2025
Гость (11:40:27 02-07-2025) Ну, где-нибудь в гаражах на ул. Станционной славного города ... в 2002 году банку сельди купила, открываю, а там одни головы, головка к головке аккуратно так сложены, кто то пошутил тогда, а недавно взяла скумбрию в масле, открываю, а там килька в томате, отнесла в магазин, отдали деньги и сами удивились , это уже не пранк, а разгильдяйство
16:56:51 09-07-2025
Лулу (16:51:42 09-07-2025) в 2002 году банку сельди купила, открываю, а там одни голов... Вот это память... Я именно про память, а не про *овенные консервы...
11:50:40 02-07-2025
В Светофоре поди
16:02:19 02-07-2025
Гость (11:50:40 02-07-2025) В Светофоре поди... В консервах что угодно можно встретить, сгущённое молоко со стеклом толчёным покупать довелось. Ничему после этого не удивлюсь.
16:06:51 05-07-2025
Гость (11:50:40 02-07-2025) В Светофоре поди... их же закрыли, не?
а такое запросто можно встретить в любом магазине, потому консервы беру строго на Озоне у проверенного производителя.
02:56:53 10-07-2025
Элен без ребят (16:06:51 05-07-2025) их же закрыли, не? а такое запросто можно встретить в лю... Чижик надо же где то открывать.
12:06:03 02-07-2025
Пранк удался! Смеёмся и расходимся.
12:08:03 02-07-2025
А вес банки не смутил?а то что там все без жижи высохло и скорее всего стало сухим думаю должно было быть заметно даже не при вскрытой консерве
12:43:16 02-07-2025
Гость (12:08:03 02-07-2025) А вес банки не смутил?а то что там все без жижи высохло и ск... Ну так банка при вскрытии была с жижей. Встречал такое кидалово
13:36:22 02-07-2025
на банке написано сколько масса рыбы, если соответствует то че жаловаться.
13:57:57 02-07-2025
Гость (13:36:22 02-07-2025) на банке написано сколько масса рыбы, если соответствует то ... а на заборе тоже написано.
15:32:07 02-07-2025
Гость (13:57:57 02-07-2025) а на заборе тоже написано.... Ну вы можете быть не довольны, но по закону производитель пишет сколько продукта, для таких вещей общую массу и массу рыбы. На сметане раньше в банке 0,5 кг было, сейчас 390 грамм и меньше, а банка такая же, давайте про это писать. Или вы хотите чтоб консервы за 50 рублей была такая же как за 150, ну так это вам в сказку надо.
15:47:22 02-07-2025
Гость (15:32:07 02-07-2025) Ну вы можете быть не довольны, но по закону производитель пи... Есть такие старинные понятия, как добросовестность и порядочность - они к закону отношения не имеют. А реальность безнравственности, лицемерия, лжи и воровства нынче - это ГОСТ упадка и деградации всего общества.
16:23:14 02-07-2025
Гость (15:47:22 02-07-2025) Есть такие старинные понятия, как добросовестность и порядоч... Гость, Владимир Владимирович, говорит другое. Кому верить?
13:51:44 02-07-2025
Название магазина почему не публикуют?
15:38:59 05-07-2025
Гость (13:51:44 02-07-2025) Название магазина почему не публикуют?... Потому что, скорее всего обыкновенный фейк.
13:58:41 02-07-2025
Зато цены на консервы заоблачные и ,жулья ,как видно ,в этой сфере хоть отбавляй.Да что там в этой сфере ,куда не кинь ,везде ворьё.
14:16:37 02-07-2025
Консерва нонче "кот в мешке", банка железная, во внутрь не заглянешь, вот и пользуются этим "производители". Выход один покупать продукцию известных производителей, хотя и тут можно нарваться на подделку.
14:29:45 02-07-2025
Стараюсь трясти банки. Если сильно булькает, иди на полку обратно.
14:59:55 02-07-2025
Жадный платит дважды, видимо выбирала по дешевле.
15:14:39 02-07-2025
Эх, хвост чешуя, не поймал я ни...чего!
17:25:01 02-07-2025
Нямка
17:40:57 02-07-2025
Производители совсем стыд и страх потеряли 😢. То фальсификация, суррогаты всякие, то с бактериями, отрава 🤢, то вообще дрянь всякую кладут вместо еды.
11:05:59 03-07-2025
Странно, похоже на варёную рыбку
09:30:29 04-07-2025
Татьяна (11:05:59 03-07-2025) Странно, похоже на варёную рыбку... А в банку для консервов думаете сырую рыбу пихают? Нееее не сырую.
21:26:55 03-07-2025
Гость (16:02:19 02-07-2025) В консервах что угодно можно встретить, сгущённое молоко со ... У нас в банке,где должны быть шпроты,лежала серая обёрточная бумага,мы были в шоке
09:19:44 04-07-2025
В стране практически полностью ОТСУТСТВУЕТ государственный контроль. Зачем созданы призванные это делать органы?!! Чтобы их народ содержал за свои налоги?!!
09:21:21 04-07-2025
Гость (09:19:44 04-07-2025) В стране практически полностью ОТСУТСТВУЕТ государственный к... вот чего у нас в избытке - так это контроля.
15:40:28 05-07-2025
Гость (13:51:44 02-07-2025) Название магазина почему не публикуют?... Потому что, скорее всего обыкновенный фейк.
18:59:10 05-07-2025
Ну и не докопаешься до производителя..Консерва...Горбуша..а то что там одни плавники то господа эти плавники составная горбуш.часть тела ее..так же как и хвост..на банке ведь не написано ..Горбуша..кусковая.из туловища .На многих банках из речной рыбы конкретно указывается из каких кусков рыбы изготовлено..А горбуша..А горбуша ...Лоторея...гаданье на ромашке..
01:43:53 09-07-2025
Гость (17:40:57 02-07-2025) Производители совсем стыд и страх потеряли 😢. То фальсифика... И всё под маркой "честный знак"
19:36:56 09-07-2025
гость (09:30:29 04-07-2025) А в банку для консервов думаете сырую рыбу пихают? Нееее не ... Да, в консервы идëт сырая рыба, а потом еë в банках бланшируют.
Стараюсь консервы не покупать, здоровье уже не позволяет🤔
19:48:09 09-07-2025
Зашёл в маркет как будто в страну лилипутию попал вся продукция по уменьшалась в размерах а цены наоборот
22:14:16 10-07-2025
Гость (16:02:19 02-07-2025) В консервах что угодно можно встретить, сгущённое молоко со ... А я в печеночном паштете клубочек из тонких мелких червей, похожих на глисты, с тех пор никакие рыбные консервы не покупаю, тем более везде и сплошь работают шерстяные незаменимые специалисты🤮