В Барнауле женщина пнула северного оленя, который катал ребенка
Инцидент произошел возле АлтГУ
02 сентября 2023, 12:00, ИА Амител
Кадр: "В курсе 22"
В Барнауле запечатлели факт жестокого обращения с северным оленем, который катал ребенка.
В телеграм-канале "В курсе 22" рассказали, что все случилось возле одного из корпусов АлтГУ.
По словам очевидца, из-за проезжающих мимо машин животное брыкалось на дороге. Последующая же часть инцидента попала на видео. На кадрах мужчина тянет парнокопытное за рога, а женщина, стоявшая рядом с санками, ударяет испуганного оленя ногой.
В комментариях люди крайне негативно отреагировали на увиденное:
- "Издевательство над животными. Надо уже на законодательном уровне запретить такие "развлечения".
- "Взрослый человек пнул северного оленя – это плохо. Но гораздо хуже, что это видел ребенок. Чему научится ребенок? Ребенок поймет, что надо применять силу к слабому, чтобы покататься или получить удовольствие".
- "Живодеры. Какой кошмар".
- "Включите мозг и катайте детей не на животных! Не будет спроса, не будет предложения! Пожалейте животных!"
12:08:50 02-09-2023
Жирные бабы злые. Жа ещё поди брошенка?
12:18:15 02-09-2023
А некоторые еще и лошадок плеткой бьют!
12:37:07 02-09-2023
Бедное испуганное животное. Еще и пнули!
14:59:13 02-09-2023
Подать в суд за жестокое обращение с животными. А вы, родители, тоже думайте, что за развлечение такое - езда на олене.
15:23:38 02-09-2023
Бабищу бы эту толстозадую саму бы пнуть, чтобы летела дальше, чем видела
08:31:39 03-09-2023
Комментаторы, вы были в деревнях? Сходите и посмотрите на работу пастуха. Вы же все инфаркт получите. Почитайте "Сандро из Чегема" - взвоете, что надо запретить книгу.