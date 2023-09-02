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В Барнауле женщина пнула северного оленя, который катал ребенка

Инцидент произошел возле АлтГУ

02 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"
Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле запечатлели факт жестокого обращения с северным оленем, который катал ребенка.

В телеграм-канале "В курсе 22" рассказали, что все случилось возле одного из корпусов АлтГУ.

По словам очевидца, из-за проезжающих мимо машин животное брыкалось на дороге. Последующая же часть инцидента попала на видео. На кадрах мужчина тянет парнокопытное за рога, а женщина, стоявшая рядом с санками, ударяет испуганного оленя ногой.

В комментариях люди крайне негативно отреагировали на увиденное:

  • "Издевательство над животными. Надо уже на законодательном уровне запретить такие "развлечения".
  • "Взрослый человек пнул северного оленя – это плохо. Но гораздо хуже, что это видел ребенок. Чему научится ребенок? Ребенок поймет, что надо применять силу к слабому, чтобы покататься или получить удовольствие".
  • "Живодеры. Какой кошмар".
  • "Включите мозг и катайте детей не на животных! Не будет спроса, не будет предложения! Пожалейте животных!"
Барнаул Жестокость к животным

Комментарии 6

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Гость

12:08:50 02-09-2023

Жирные бабы злые. Жа ещё поди брошенка?

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Гость

12:18:15 02-09-2023

А некоторые еще и лошадок плеткой бьют!

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Гость

12:37:07 02-09-2023

Бедное испуганное животное. Еще и пнули!

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Гость

14:59:13 02-09-2023

Подать в суд за жестокое обращение с животными. А вы, родители, тоже думайте, что за развлечение такое - езда на олене.

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Иван

15:23:38 02-09-2023

Бабищу бы эту толстозадую саму бы пнуть, чтобы летела дальше, чем видела

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Пузырек

08:31:39 03-09-2023

Комментаторы, вы были в деревнях? Сходите и посмотрите на работу пастуха. Вы же все инфаркт получите. Почитайте "Сандро из Чегема" - взвоете, что надо запретить книгу.

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