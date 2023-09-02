В Барнауле женщина пнула северного оленя, который катал ребенка

Инцидент произошел возле АлтГУ

02 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле запечатлели факт жестокого обращения с северным оленем, который катал ребенка.

В телеграм-канале "В курсе 22" рассказали, что все случилось возле одного из корпусов АлтГУ.

По словам очевидца, из-за проезжающих мимо машин животное брыкалось на дороге. Последующая же часть инцидента попала на видео. На кадрах мужчина тянет парнокопытное за рога, а женщина, стоявшая рядом с санками, ударяет испуганного оленя ногой.

В комментариях люди крайне негативно отреагировали на увиденное: