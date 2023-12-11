В Барнауле женщина пыталась убить возлюбленного бутылкой водки с метадоном
В спиртное добавили наркотическое средство
11 декабря 2023, 12:14, ИА Амител
В Алтайском крае женщина из-за ревности пыталась убить бывшего сожителя, попросив помощи у своего брата, сообщает региональный СК.
"39-летняя женщина в 2018 году познакомилась с 42-летним мужчиной, с которым в дальнейшем стала проживать. Со временем она начала ревновать своего возлюбленного, и мужчина переехал жить в свою квартиру, однако до конца их отношения не прекратились", – рассказали в ведомстве.
Осенью 2023 года обвиняемая совместно с 38-летним братом разработала план убийства бывшего сожителя: родственник предложил подсыпать в бутылку со спиртным наркотическое средство метадон.
В ноябре женщина пришла в гости к возлюбленному, принесла ему продукты и несколько бутылок с алкоголем. Мужчина не захотел сразу употреблять спиртное и поставил бутылки в шкаф.
"Довести задуманное до конца обвиняемым не удалось. О готовящемся преступлении стало известно сотрудникам уголовного розыска, которые изъяли бутылку с ядовитой смесью", – отметили в СК.
Женщину с братом отправили под стражу, их обвинили в "покушении на убийство" и "пособничестве в покушении на убийство" в зависимости от роли каждого.
12:23:37 11-12-2023
Кто же это мусарам стуканул? Потом напишите.
13:00:07 11-12-2023
Наверно если бить по голове бутылкой с метадоном то это наверняка смертельный удар будет.
14:21:36 11-12-2023
У амика прикольные заголовки.