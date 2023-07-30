В Барнауле женщина разменяла у 88-летней пенсионерки сувенирные деньги на настоящие

Подозреваемая и ранее подобным образом обманывала людей

30 июля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

88-летняя жительница Барнаула лишилась 50 тысяч рублей, разменяв деньги незнакомке.

Как сообщили в региональном МВД, когда пенсионерка шла из аптеки домой, к ней подошла незнакомка и спросила, не находила ли она ключи, которые та якобы потеряла. Заведя таким образом разговор с бабушкой, женщина попросила разменять крупные купюры на более мелкие, на что потерпевшая ответила согласием и пошла со злоумышленницей к себе домой.

"Уже в квартире 88-летняя пенсионерка передала 50 тысяч рублей – десять купюр номиналом по 5 тысяч рублей, после чего злоумышленница быстро отсчитала несколько "своих" купюр, положила их в конверт и передала бабушке. Затем быстро собралась и ушла", – рассказали в полиции.

Через некоторое время пенсионерка проверила конверт и обнаружила, что разменянные деньги оказались сувенирной полиграфической продукцией.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 39-летнюю жительницу Новосибирска. Женщина призналась в содеянном и уже возместила ущерб наполовину. При этом отмечается, что она и ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления в Бийске.

Сейчас полиция проверяет подозреваемую на причастность к другим подобным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба". Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.