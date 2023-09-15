В Барнауле мать убила двоих малолетних детей и покончила с собой

Следователи возбудили уголовное дело

15 сентября 2023, 18:00, ИА Амител

Фото с места происшествия / amic.ru

В Барнауле мать убила трехлетнего сына и его восьмимесячного брата и покончила с собой, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Тела детей нашли днем 15 сентября в квартире одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних.

"При осмотре места происшествия следователями СК была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты с жизнью", – рассказали в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Назначен комплекс судебных экспертиз.