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В Барнауле мать убила двоих малолетних детей и покончила с собой

Следователи возбудили уголовное дело

15 сентября 2023, 18:00, ИА Амител

Фото с места происшествия / amic.ru
Фото с места происшествия / amic.ru

В Барнауле мать убила трехлетнего сына и его восьмимесячного брата и покончила с собой, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Тела детей нашли днем 15 сентября в квартире одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних.

"При осмотре места происшествия следователями СК была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты с жизнью", – рассказали в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Барнаул Происшествия
Читайте также в сюжете: Мать убила детей в Барнауле

Комментарии 12

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Гость

18:08:54 15-09-2023

Страшно...Все это от " хорошей жизни" видимо....

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Гость

18:18:45 15-09-2023

Жестко. Давно такого не было в городе, если вообще было. Что происходит с людьми?

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Гость

18:46:27 15-09-2023

Гость (18:08:54 15-09-2023) Страшно...Все это от " хорошей жизни" видимо.... ... От отсутствия мозгов....

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Гость

19:29:06 15-09-2023

Так это про девушку, выпавшею из окна?

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Гость

06:05:56 16-09-2023

"Все по плану"

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Гость

08:22:43 16-09-2023

опять прославились......

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Гость

12:07:52 16-09-2023

Бедная, бедная женщина((( почему же ты не попросила помощи((( мальчишки могли бы остаться живыми. Рыдаю, как всех их жалко(((

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Гость

14:37:03 16-09-2023

Гость (12:07:52 16-09-2023) Бедная, бедная женщина((( почему же ты не попросила помощи((... У кого просить помощи? Чиновница Ольга Глацких заявила о том, что государство им ничего не должно, и рожать их не просило...

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Прохожий

04:12:26 19-09-2023

Гость (12:07:52 16-09-2023) Бедная, бедная женщина((( почему же ты не попросила помощи((... Может и просила?

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Елена

20:04:15 16-09-2023

Очень страшно, наверно нервный срыв.

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Прохожий

04:10:03 19-09-2023

Руские бабы ещё нарожают.

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Гость

17:36:40 22-09-2023

люди которые живут в ипотечном рабстве и кредитных обязательствах подвержены таким срывам , они не видят светлого будущего , у нас жилье не доступным стновится , от этого и условия жизни меняются , вот не думаю я что она живя в достатке такое бы совершила . Я не говорю о всех конечно , случай индивидуальный

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