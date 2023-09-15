В Барнауле мать убила двоих малолетних детей и покончила с собой
Следователи возбудили уголовное дело
15 сентября 2023, 18:00, ИА Амител
В Барнауле мать убила трехлетнего сына и его восьмимесячного брата и покончила с собой, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Тела детей нашли днем 15 сентября в квартире одного из многоэтажных домов в Индустриальном районе. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних.
"При осмотре места происшествия следователями СК была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты с жизнью", – рассказали в ведомстве.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Назначен комплекс судебных экспертиз.
18:08:54 15-09-2023
Страшно...Все это от " хорошей жизни" видимо....
18:18:45 15-09-2023
Жестко. Давно такого не было в городе, если вообще было. Что происходит с людьми?
18:46:27 15-09-2023
Гость (18:08:54 15-09-2023) Страшно...Все это от " хорошей жизни" видимо.... ... От отсутствия мозгов....
19:29:06 15-09-2023
Так это про девушку, выпавшею из окна?
06:05:56 16-09-2023
"Все по плану"
08:22:43 16-09-2023
опять прославились......
12:07:52 16-09-2023
Бедная, бедная женщина((( почему же ты не попросила помощи((( мальчишки могли бы остаться живыми. Рыдаю, как всех их жалко(((
14:37:03 16-09-2023
Гость (12:07:52 16-09-2023) Бедная, бедная женщина((( почему же ты не попросила помощи((... У кого просить помощи? Чиновница Ольга Глацких заявила о том, что государство им ничего не должно, и рожать их не просило...
04:12:26 19-09-2023
Гость (12:07:52 16-09-2023) Бедная, бедная женщина((( почему же ты не попросила помощи((... Может и просила?
20:04:15 16-09-2023
Очень страшно, наверно нервный срыв.
04:10:03 19-09-2023
Руские бабы ещё нарожают.
17:36:40 22-09-2023
люди которые живут в ипотечном рабстве и кредитных обязательствах подвержены таким срывам , они не видят светлого будущего , у нас жилье не доступным стновится , от этого и условия жизни меняются , вот не думаю я что она живя в достатке такое бы совершила . Я не говорю о всех конечно , случай индивидуальный