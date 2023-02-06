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В Барнауле женщине грозит до семи лет за желание похудеть

Средства для похудения жительница заказала на одном из зарубежных сайтов

06 февраля 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае пресекли контрабандный ввоз препарата с сибутрамином, который используется для похудения, сообщает региональная таможня.

"Средства для похудения жительница Барнаула заказала на одном из зарубежных сайтов через интернет. После поступления посылки адресату сотрудники таможни изъяли содержимое – капсулы с порошкообразным веществом, упакованные во флаконы", – рассказали в ведомстве.

Экспертиза показала, что в составе порошка содержится запрещённый к свободному обороту в России сибутрамин общим весом около 86 граммов. Причём, как уточняется, женщина знала об этом.

Уголовное дело возбудили по факту "контрабанды сильнодействующих веществ" – статья предполагает до семи лет лишения свободы.

 

Комментарии 4

  • не ну че жалко что ли? пусть пьет -худеет
    06 февраля, Гость   Ответить
  • дурдом...Ладно наркотики ловят, а тут для похудения
    06 февраля, Гость   Ответить
  • В колонии и похудеет,а так жалковато её....
    06 февраля, Гость   Ответить
  • практика такая: дадут 4 года условно
    06 февраля, Гость   Ответить
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