В Барнауле женщине грозит до семи лет за желание похудеть
Средства для похудения жительница заказала на одном из зарубежных сайтов
06 февраля 2023, 16:29, ИА Амител
В Алтайском крае пресекли контрабандный ввоз препарата с сибутрамином, который используется для похудения, сообщает региональная таможня.
"Средства для похудения жительница Барнаула заказала на одном из зарубежных сайтов через интернет. После поступления посылки адресату сотрудники таможни изъяли содержимое – капсулы с порошкообразным веществом, упакованные во флаконы", – рассказали в ведомстве.
Экспертиза показала, что в составе порошка содержится запрещённый к свободному обороту в России сибутрамин общим весом около 86 граммов. Причём, как уточняется, женщина знала об этом.
Уголовное дело возбудили по факту "контрабанды сильнодействующих веществ" – статья предполагает до семи лет лишения свободы.
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