В Барнауле женщине грозит до семи лет за желание похудеть

Средства для похудения жительница заказала на одном из зарубежных сайтов

06 февраля 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае пресекли контрабандный ввоз препарата с сибутрамином, который используется для похудения, сообщает региональная таможня.

"Средства для похудения жительница Барнаула заказала на одном из зарубежных сайтов через интернет. После поступления посылки адресату сотрудники таможни изъяли содержимое – капсулы с порошкообразным веществом, упакованные во флаконы", – рассказали в ведомстве.

Экспертиза показала, что в составе порошка содержится запрещённый к свободному обороту в России сибутрамин общим весом около 86 граммов. Причём, как уточняется, женщина знала об этом.

Уголовное дело возбудили по факту "контрабанды сильнодействующих веществ" – статья предполагает до семи лет лишения свободы.