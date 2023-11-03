В Барнауле жилой дом лишили ордена Октябрьской Революции, висевшего на крыше
Конструкцию убрали в связи с аварийным состоянием
03 ноября 2023, 16:00, ИА Амител
В Барнауле в пятницу, 3 ноября, с крыши жилого дома № 118 по проспекту Красноармейскому сняли орден Октябрьской Революции, сообщает "Атмосфера".
"Этим завершился демонтаж всей конструкции "Барнаул – город орденоносный", украшавшей здание около 40 лет", – отмечает издание.
Решение о демонтаже приняли 16 октября во время выездного совещания. Глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что экспертиза признала конструкцию аварийной – она могла упасть в любой момент.
Буквы и орден передадут на хранение. Дальнейшую судьбу украшения советской эпохи определят совместно с общественностью, ветеранским движением и депутатами.
Кстати, похожую конструкцию в ноябре 2017 года сняли с крыши жилого дома в центре города рядом с ЦУМом.
16:22:46 03-11-2023
Президент Путин - "Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает настоящая декоммунизация"
16:28:47 03-11-2023
Это кто там о революции грезит? А?
17:03:04 03-11-2023
Тащ Майор (16:28:47 03-11-2023) Это кто там о революции грезит? А?... А кто немного побаивается и чешет свою буржуйскую жопу?
16:58:26 03-11-2023
Я а в чём дело?Сомневаетеся,гражданин.Помню как поднимался на четвёртый этаж к одной гражданке из третъего подъезда в том доме.Хорошее было время.Но это случилось за пятьдесят лет до Великой Октябрьской Социалистиской Революцию Да здравстует Ленин!
15:37:29 04-11-2023
Гость (16:58:26 03-11-2023) Я а в чём дело?Сомневаетеся,гражданин.Помню как поднимался н... Ленин видел далеко на много лет вперёд! Его святое дело – НЭП (после победоносной Гражданской войны за власть Советов) продолжил кандидат в члены Политбюро, Ельцин. Новая Экономическая Политика Ленина-Ельцина живёт и побеждает в столице мира – в Барнауле.
17:00:44 03-11-2023
декоммунизация, это когда власти живут как Абрамовичи, а правят, как Сталин
20:02:13 03-11-2023
Настоящие революционеры должны научится добывать деньги на революцию и создать боевое крыло. Остальное дешевый треп. Орден верните, фармазоны.
20:30:29 03-11-2023
Да надоели уже носиться с этими своими буквами. Плевать на них. Сто процентов, что большинство из горюющей аудитории даже не знали про эту надпись
09:28:09 04-11-2023
Согласно последним руководящим материалам партии и правительства не было никакой Октябрьской Революции. Вот и всё.
19:27:21 04-11-2023
Это они к празднику 7 ноября народ так поздравили!