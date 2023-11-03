В Барнауле жилой дом лишили ордена Октябрьской Революции, висевшего на крыше

Конструкцию убрали в связи с аварийным состоянием

03 ноября 2023, 16:00, ИА Амител





Фото: asfera.info

В Барнауле в пятницу, 3 ноября, с крыши жилого дома № 118 по проспекту Красноармейскому сняли орден Октябрьской Революции, сообщает "Атмосфера".

"Этим завершился демонтаж всей конструкции "Барнаул – город орденоносный", украшавшей здание около 40 лет", – отмечает издание.

Решение о демонтаже приняли 16 октября во время выездного совещания. Глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что экспертиза признала конструкцию аварийной – она могла упасть в любой момент.

Буквы и орден передадут на хранение. Дальнейшую судьбу украшения советской эпохи определят совместно с общественностью, ветеранским движением и депутатами.

Кстати, похожую конструкцию в ноябре 2017 года сняли с крыши жилого дома в центре города рядом с ЦУМом.