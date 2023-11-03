НОВОСТИОбщество

В Барнауле жилой дом лишили ордена Октябрьской Революции, висевшего на крыше

Конструкцию убрали в связи с аварийным состоянием

03 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

В Барнауле в пятницу, 3 ноября, с крыши жилого дома № 118 по проспекту Красноармейскому сняли орден Октябрьской Революции, сообщает "Атмосфера".

"Этим завершился демонтаж всей конструкции "Барнаул – город орденоносный", украшавшей здание около 40 лет", – отмечает издание.

Решение о демонтаже приняли 16 октября во время выездного совещания. Глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что экспертиза признала конструкцию аварийной – она могла упасть в любой момент.

Буквы и орден передадут на хранение. Дальнейшую судьбу украшения советской эпохи определят совместно с общественностью, ветеранским движением и депутатами.

Кстати, похожую конструкцию в ноябре 2017 года сняли с крыши жилого дома в центре города рядом с ЦУМом.

"Барнаул орденоносный": что нужно знать о демонтированном символе города

Портал Amic.ru разъясняет, когда появилась эта конструкция и что с ней будет теперь
НОВОСТИОбщество
Барнаул

Комментарии 10

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Гость

16:22:46 03-11-2023

Президент Путин - "Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает настоящая декоммунизация"

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Тащ Майор

16:28:47 03-11-2023

Это кто там о революции грезит? А?

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Гость

17:03:04 03-11-2023

Тащ Майор (16:28:47 03-11-2023) Это кто там о революции грезит? А?... А кто немного побаивается и чешет свою буржуйскую жопу?

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Гость

16:58:26 03-11-2023

Я а в чём дело?Сомневаетеся,гражданин.Помню как поднимался на четвёртый этаж к одной гражданке из третъего подъезда в том доме.Хорошее было время.Но это случилось за пятьдесят лет до Великой Октябрьской Социалистиской Революцию Да здравстует Ленин!

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Гость

15:37:29 04-11-2023

Гость (16:58:26 03-11-2023) Я а в чём дело?Сомневаетеся,гражданин.Помню как поднимался н... Ленин видел далеко на много лет вперёд! Его святое дело – НЭП (после победоносной Гражданской войны за власть Советов) продолжил кандидат в члены Политбюро, Ельцин. Новая Экономическая Политика Ленина-Ельцина живёт и побеждает в столице мира – в Барнауле.

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Гость

17:00:44 03-11-2023

декоммунизация, это когда власти живут как Абрамовичи, а правят, как Сталин

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Олег

20:02:13 03-11-2023

Настоящие революционеры должны научится добывать деньги на революцию и создать боевое крыло. Остальное дешевый треп. Орден верните, фармазоны.

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Гость

20:30:29 03-11-2023

Да надоели уже носиться с этими своими буквами. Плевать на них. Сто процентов, что большинство из горюющей аудитории даже не знали про эту надпись

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Мимонепроходящий

09:28:09 04-11-2023

Согласно последним руководящим материалам партии и правительства не было никакой Октябрьской Революции. Вот и всё.

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Гость

19:27:21 04-11-2023

Это они к празднику 7 ноября народ так поздравили!

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