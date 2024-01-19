В барнаульских больницах почти не осталось свободных мест
По словам местных жителей, койки достаются не всем. В Минздраве объяснили наплыв пациентов
19 января 2024, 22:32, ИА Амител
В больницах Барнаула почти не осталось свободных мест. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на жителей города, которые заявляют об этом в соцсетях.
По словам барнаульцев, койки достаются не всем – плановых пациентов стараются поскорее выписать, чтобы освободить места новым пациентам. Например, такая ситуация сложилась в горбольнице № 8. Кровати в палатах и коридорах полностью заняты, из-за чего больных с пневмонией размещают уже в отделении урологическом. Схожая ситуация в детской больнице № 1 – там также переполнен приемный покой.
Как объяснили в Минздраве Алтайского края, наплыв пациентов в прошлые сутки был связан с их суточным дежурством по Барнаулу. График дежурств стационаров ежедневно корректируют.
По последней информации краевого Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в регионе пока остается на уровне декабря 2023 года.
23:26:25 19-01-2024
Торопитесь! Граждане!
07:10:30 20-01-2024
Опять??!!
08:38:25 20-01-2024
В Петербурге уже введен масочный режим.
15:16:01 20-01-2024
Гость (08:38:25 20-01-2024) В Петербурге уже введен масочный режим.... Зачем? Эти смешные тряпочки всё равно не помогают.
10:44:36 20-01-2024
тут главное всё правильно объяснить
14:01:03 20-01-2024
В 8 горбольнице не только для лиц с пневмонией мест нет, там и хирургия переполнена. По 6-7 коек в палате и в коридоре тоже кровати ставят.
15:19:36 20-01-2024
Может быть пора реанимировать закрытую "шестиэтажку"? Жилья прибавляется, а стационаров убавляется. В трансмашевской больнице в четырехместных палатах по шесть коек - оптимизация...