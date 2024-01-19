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В барнаульских больницах почти не осталось свободных мест

По словам местных жителей, койки достаются не всем. В Минздраве объяснили наплыв пациентов

19 января 2024, 22:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В больницах Барнаула почти не осталось свободных мест. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на жителей города, которые заявляют об этом в соцсетях.

По словам барнаульцев, койки достаются не всем – плановых пациентов стараются поскорее выписать, чтобы освободить места новым пациентам. Например, такая ситуация сложилась в горбольнице № 8. Кровати в палатах и коридорах полностью заняты, из-за чего больных с пневмонией размещают уже в отделении урологическом. Схожая ситуация в детской больнице № 1 – там также переполнен приемный покой.

Как объяснили в Минздраве Алтайского края, наплыв пациентов в прошлые сутки был связан с их суточным дежурством по Барнаулу. График дежурств стационаров ежедневно корректируют.

По последней информации краевого Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в регионе пока остается на уровне декабря 2023 года.

Барнаул Больницы

Комментарии 7

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Гость

23:26:25 19-01-2024

Торопитесь! Граждане!

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Гость

07:10:30 20-01-2024

Опять??!!

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Гость

08:38:25 20-01-2024

В Петербурге уже введен масочный режим.

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Гость

15:16:01 20-01-2024

Гость (08:38:25 20-01-2024) В Петербурге уже введен масочный режим.... Зачем? Эти смешные тряпочки всё равно не помогают.

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Гость

10:44:36 20-01-2024

тут главное всё правильно объяснить

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Гость

14:01:03 20-01-2024

В 8 горбольнице не только для лиц с пневмонией мест нет, там и хирургия переполнена. По 6-7 коек в палате и в коридоре тоже кровати ставят.

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Гость

15:19:36 20-01-2024

Может быть пора реанимировать закрытую "шестиэтажку"? Жилья прибавляется, а стационаров убавляется. В трансмашевской больнице в четырехместных палатах по шесть коек - оптимизация...

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