В барнаульских больницах почти не осталось свободных мест

По словам местных жителей, койки достаются не всем. В Минздраве объяснили наплыв пациентов

19 января 2024, 22:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В больницах Барнаула почти не осталось свободных мест. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на жителей города, которые заявляют об этом в соцсетях.

По словам барнаульцев, койки достаются не всем – плановых пациентов стараются поскорее выписать, чтобы освободить места новым пациентам. Например, такая ситуация сложилась в горбольнице № 8. Кровати в палатах и коридорах полностью заняты, из-за чего больных с пневмонией размещают уже в отделении урологическом. Схожая ситуация в детской больнице № 1 – там также переполнен приемный покой.

Как объяснили в Минздраве Алтайского края, наплыв пациентов в прошлые сутки был связан с их суточным дежурством по Барнаулу. График дежурств стационаров ежедневно корректируют.

По последней информации краевого Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в регионе пока остается на уровне декабря 2023 года.