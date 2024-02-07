В барнаульских магазинах начали закрашивать радугу на упаковках с продукцией
Радужные единорожки теперь могут стать опасной экстремистской символикой
07 февраля 2024, 15:27, ИА Амител
В одной популярной сети парфюмерии и косметики в Барнауле начали закрашивать радугу на упаковках с продукцией. Как пишет канал "Осторожно, новости" со ссылкой на представителя одного из московских магазинов, это распоряжение руководства компании. Пришло оно после признания ЛГБТ-движения* экстремистской организацией.
Мы прошлись по барнаульским магазинам и тоже нашли закрашенных единорожек.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему "неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России".
Об этом он сказал РИА Новости, отказавшись комментировать арест жительницы Нижнего Новгорода Анастасии Ершовой, которую обвинили в демонстрации "экстремистской символики" за сережки в оттенках семицветной радуги и арестовали на пять суток.
* Запрещена в России
15:35:51 07-02-2024
Летом после дождя в небо запретят смотреть? А то вдруг радуга?
15:40:57 07-02-2024
Гость (15:35:51 07-02-2024) Летом после дождя в небо запретят смотреть? А то вдруг радуг... То же хотелось так написать а там уже минуса пошли))) интересно кто минусит?
16:34:22 07-02-2024
Гость (15:35:51 07-02-2024) Летом после дождя в небо запретят смотреть? А то вдруг радуг... Радуга на небе и радуга ЛГБТ отличаются по цветам.
18:24:45 07-02-2024
Гость (16:34:22 07-02-2024) Радуга на небе и радуга ЛГБТ отличаются по цветам.... Таблеточки примите
11:07:18 08-02-2024
Гость (15:35:51 07-02-2024) Летом после дождя в небо запретят смотреть? А то вдруг радуг... Не обязательно после дождя. Когда смотришь на солнце прищуренными глазами, то видишь весь спектр радужный.
15:41:13 07-02-2024
На всякий случай удалю на компе все песни Rainbow
15:54:52 07-02-2024
....ладно смотреть. а то ведь конкурс объявят. кто полезет и закрасит....
16:01:49 07-02-2024
помните на Пасху гигантские яйца ставили на пр-те Ленина? там одно было с шестицветной канонической радугой и ничего же. а вот за единорожков мне обидно и стыдно за тех, кто это делает.
16:02:18 07-02-2024
Идиоты.
16:10:23 07-02-2024
Заставь дурака Богу молиться он и лоб разобьет
16:12:14 07-02-2024
Эти лгбтшники радугу замарали,а у нас вместо какого нибудь флешмоба" руки прочь от радуги" запрещают и закрашивают.Идиоты.Кроме как запрещать ничего не умеют.
16:32:31 07-02-2024
Испанский стыд....
16:32:55 07-02-2024
радуга семицветная как символ советского времени. Дурдом борьбы с радугой когда кончится?
16:47:25 07-02-2024
идиотские законы и не до такого доведут
17:39:14 07-02-2024
Мда... теперь все радужной расскраски под запретом? Это ненормально.
17:56:16 07-02-2024
А "Цветик-семицветик" теперь тоже запретят? Был такой добрый детский рассказ, если кто помнит, про девочку Женю и волшебный цветок с семью разноцветными лепестками. Изымать, наверно, из библиотек теперь будут книжки? Придурки!
18:01:56 07-02-2024
Гость (17:56:16 07-02-2024) А "Цветик-семицветик" теперь тоже запретят? Был такой добрый... не подсказывайте им.
18:18:06 07-02-2024
Надо подключать российских астрономов и физиков, Сколько еще можно терпеть это безобразное атмосферное явление? При мне, шел обычный прохожий, поднял глаза, увидел радугу и превратился в лбтэшника.
19:06:31 07-02-2024
Гость (18:18:06 07-02-2024) При мне, шел обычный прохожий, поднял глаза, увидел радугу и превратился в лбтэшника. Надеюсь он не очень сильно над тобой надругался?
18:18:33 07-02-2024
Никто не запрещал радугу, просто народ тупой и трусливый.
07:52:36 08-02-2024
Гость (18:18:33 07-02-2024) Никто не запрещал радугу, просто народ тупой и трусливый.... Расскажи это девушке с Нижнего Новгорода,которая 5 суток отсидела за сережки с радугой
10:25:33 08-02-2024
Гость (07:52:36 08-02-2024) Расскажи это девушке с Нижнего Новгорода,которая 5 суток отс... там были не только сережки, СМИ однобоко преподнесли информацию. она с парнем вызывающе себя вела, выкрикивала лозунги типа "нет войне" и т.п. логику-то включите, а не ведитесь на громкие заголовки. или вы это специально делаете?
12:14:36 08-02-2024
Гость (10:25:33 08-02-2024) там были не только сережки, СМИ однобоко преподнесли информ... А это разве не ее личное мнение,которое разрешено и защищается законом(что подтвердил Измайлавский суд Москвы) или кому то разрешено его высказывать(уничтожить 20% населения страны),а кому разрешено только молчать?
18:51:24 07-02-2024
Закрашивая, они согласились и подтвердили, что радуга - это символ сексуальных извращенцев. Гитлер специально славянский коловрат использовал, что бы всем давить на подсознание, что враг - славяне. Так же извращуги своим дерьмом измазали детские рисунки с радугой, чтобы дети, наблюдая гей-парады , считали это красивым, жизнерадостным, чистым, восхитительным как солнечная радуга после дождя, и как слепые котята приобщались бы к грязным вырожденцам. Ну чё, они сделали всем в мозгах прошивку на долгие года.
11:00:54 08-02-2024
Гость (18:51:24 07-02-2024) Закрашивая, они согласились и подтвердили, что радуга - это ... что-то в этом есть. Свастика славянская отличается от фашистской - концы не в ту сторону повернуты, но кто будет разбираться? Свастика в славянстве - символ коловрата - движения солнца. И что теперь, запрещать свастику? Гитлер намеренно извратил свастику, чтобы целые поколения, ненавидившие фашизм, отвернулись от неё. Так же и с радугой. Солнечный свет в спектре своем имеет семицветную радугу, это любой физик скажет. Ни один цвет из радуги нельзя изъять. И что теперь, запрещать радугу, только потому что ЛГБТ напоминает? ЛГБТ приватизировал символ радуги? Нужно людям повышать свой уровень знаний.
20:26:25 07-02-2024
Скоро наверно компьютеры с ЛГБТ подсветкой запретят
21:27:42 07-02-2024
Радуга ЛГБТ-сообщества - шестицветная, она не имеет фиолетового цвета, в отличие от нормальной. Так что прав Гость, это две большие разницы.
08:30:11 08-02-2024
Михаил (21:27:42 07-02-2024) Радуга ЛГБТ-сообщества - шестицветная, она не имеет фиолетов... Сколько специалистов по ЛГБТ символике собралось. А вы, случайно не из этих самых?
08:44:27 08-02-2024
Михаил (21:27:42 07-02-2024) Радуга ЛГБТ-сообщества - шестицветная, она не имеет фиолетов... Голубого цвета она не имеет, знаток!
10:22:08 08-02-2024
Михаил (21:27:42 07-02-2024) Радуга ЛГБТ-сообщества - шестицветная, она не имеет фиолетов... шестицветная, но только без голубого цвета.
18:50:44 08-02-2024
правильно делают. нужно все предусмотреть. мало ли что.
10:40:17 09-02-2024
Маразм крепчает.