В барнаульских магазинах начали закрашивать радугу на упаковках с продукцией

Радужные единорожки теперь могут стать опасной экстремистской символикой

07 февраля 2024, 15:27, ИА Амител

Магазин парфюмерии и косметики в Барнауле / Фото: amic.ru

В одной популярной сети парфюмерии и косметики в Барнауле начали закрашивать радугу на упаковках с продукцией. Как пишет канал "Осторожно, новости" со ссылкой на представителя одного из московских магазинов, это распоряжение руководства компании. Пришло оно после признания ЛГБТ-движения* экстремистской организацией.

Мы прошлись по барнаульским магазинам и тоже нашли закрашенных единорожек.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему "неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России".

Об этом он сказал РИА Новости, отказавшись комментировать арест жительницы Нижнего Новгорода Анастасии Ершовой, которую обвинили в демонстрации "экстремистской символики" за сережки в оттенках семицветной радуги и арестовали на пять суток.

* Запрещена в России