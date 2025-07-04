Выступления, танцы и флешмобы. В барнаульских парках отметят День семьи, любви и верности
Большая часть мероприятий состоится 5 июля
04 июля 2025, 12:40, ИА Амител
В парках Барнаула пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе городской администрации.
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Праздник посвящен святым Петру и Февронии — покровителям семьи и брака, символам супружеской верности и взаимной любви. В этот день проводят время с близкими, дарят ромашки (символ праздника) и участвуют в мероприятиях для укрепления семейных ценностей.
Так, 5 июля в "Лесной сказке" с 12:00 до 16:00 состоится форум семейных сообществ "Родные-Любимые". Семейный праздник пройдет одновременно с празднованием 15-летия зоопарка, где реготделение Движения Первых проведет акцию "Лапа помощи" по сбору корма для животных. Гости могут принести виноград, финики, морковь, крупы и больше узнать о семейных традициях.
В парке "Изумрудный" 5 июля в 11:00 состоится Форум молодых семей. К участию приглашают семьи, где один из супругов или единственный родитель (усыновитель) не старше 35 лет. В программе: выставки семейных проектов, тренинги для родителей, детские интерактивные площадки, семейные мастер-классы, квест-эстафета "Семейные традиции".
В парке культуры и отдыха "Центральный" 5 июля в 12:00 также начнут отмечать День семьи, любви и верности с выступлениями, музыкальными интерактивами, танцами, флешмобами и играми на знакомство. Еще одно праздничное мероприятие пройдет в этом парке 8 июля в 14.00.
12:50:22 04-07-2025
Опять орать как дикие будут. Праздник же!
15:30:54 04-07-2025
И не стыдно им во время Петровского поста игрища да празднества устраивать?Ни стыда, ни совести. Как мы такими темпами традиционные ценности поднимать будем? Хд