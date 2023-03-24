В барнаульский аэропорт вернётся "Аэрофлот" с рейсами до Москвы и обратно

В ближайшее время начнётся продажа билетов

24 марта 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

"Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Барнаул и обратно. Об этом губернатор Алтайского края рассказал в своём Telegram-канале.

Виктор Томенко отметил, что указанные рейсы особенно востребованы летом, когда в регион приезжают тысячи туристов.

"Я обратился к генеральному директору "Аэрофлота" Сергею Александровскому с предложением возобновить ежедневные рейсы по этому направлению с конца апреля по октябрь. Он согласился, в ближайшее время откроется продажа билетов", – подчеркнул Томенко.

Барнаульский аэропорт будет принимать по четыре рейса из Москвы ежедневно.