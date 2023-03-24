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В барнаульский аэропорт вернётся "Аэрофлот" с рейсами до Москвы и обратно

В ближайшее время начнётся продажа билетов

24 марта 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

"Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Барнаул и обратно. Об этом губернатор Алтайского края рассказал в своём Telegram-канале.

Виктор Томенко отметил, что указанные рейсы особенно востребованы летом, когда в регион приезжают тысячи туристов.

"Я обратился к генеральному директору "Аэрофлота" Сергею Александровскому с предложением возобновить ежедневные рейсы по этому направлению с конца апреля по октябрь. Он согласился, в ближайшее время откроется продажа билетов", – подчеркнул Томенко.

Барнаульский аэропорт будет принимать по четыре рейса из Москвы ежедневно.

Комментарии 7

  • Пусть Томенко ещё обратится к королю Тайланда, во Вьетнам, чтоб рейсы возобновились, эти направления куда удачней будут
    24 марта, Гость   Ответить
  • эти направления куда удачней будут **** Ну-да) это по востребованности примерно как 47-ая маршрутка по утрам)))
    24 марта, Гость   Ответить
  • В Турцию рейсы верните, задолбало через Нск мотаться.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Уже начали продавать. Но ценник это просто ужас. Билет дороже в 2 раза чем у Сибири и у Уральских авиалиний. С таким ценником будет пустой или с командировочными, которым работодатель оплатит перелет не смотря на его стоимость
    24 марта, Гость   Ответить
  • Билет дороже в 2 раза чем у Сибири и у Уральских авиалиний. ***** Хочешь дёшево - летай Победой. Но учти, что полетишь стоя - как в трамвае) Хочешь лететь в комфорте - Аэрофлот. Но это будет дороже. Хорошо, что существует выбор.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Как жирный сезон начинается, так они возвращаются второй год на лето. А так, барнаульцы достойны только победы, а не аэрофлота. S7 рулит.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Верните чартеры в Турцию и Тайланд
    24 марта, Гость   Ответить
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