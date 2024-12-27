В барнаульский ТОЦ "Проспект" переедет алтайский филиал Россельхозбанка

Это произойдет, когда в здании торгово-офисного центра завершится ремонт

27 декабря 2024, 16:30, ИА Амител

ТОЦ "Проспект" в Барнауле / Фото: 2gis.ru

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка переедет в ТОЦ “Проспект” на пр. Ленина, 39, в Барнауле. Об этом сообщает ИА "Атмосфера" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в области коммерческой недвижимости города.

Сейчас оставшиеся арендаторы покидают торговые площади. После этого в торгово-офисном центре пройдет ремонт.

Сейчас офис Алтайского регионального филиала Россельхозбанка находится на пр. Ленина, 80б. Купил ли банк площадь в ТОЦ "Проспект", или будет их арендовать – неизвестно.

ТОЦ "Проспект" открылся в 2010 году. Площадь здания – 14 тыс. кв. м. Объектом управляет ООО "Юнион групп". В последние годы в "Проспекте" закрывались магазины, и многие площади были не заняты.