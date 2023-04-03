В барнаульском центре культуры и досуга обвалился потолок

Прокуратура начала проверку, сейчас доступ в здание запрещён

03 апреля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прокуратурой города Барнаула организована проверка по факту обрушения потолка в помещении центра культуры и досуга. Как сообщает ведомство, 3 апреля он обвалился в зрительном зале муниципального бюджетного учреждения культуры "Индустриальный".

Одноэтажное здание во Власихе 1961 года постройки. В последний раз оно ремонтировалось в 2012 году, а сейчас в кирпичной кладке и фундаменте наблюдаются трещины.

Доступ в здание ограничен, проводится обследование его несущих конструкций. Пострадавших в результате произошедшего нет. По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям собственника, в том числе при эксплуатации здания.