В барнаульском центре культуры и досуга обвалился потолок
Прокуратура начала проверку, сейчас доступ в здание запрещён
03 апреля 2023, 19:59, ИА Амител
Прокуратурой города Барнаула организована проверка по факту обрушения потолка в помещении центра культуры и досуга. Как сообщает ведомство, 3 апреля он обвалился в зрительном зале муниципального бюджетного учреждения культуры "Индустриальный".
Одноэтажное здание во Власихе 1961 года постройки. В последний раз оно ремонтировалось в 2012 году, а сейчас в кирпичной кладке и фундаменте наблюдаются трещины.
Доступ в здание ограничен, проводится обследование его несущих конструкций. Пострадавших в результате произошедшего нет. По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям собственника, в том числе при эксплуатации здания.
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