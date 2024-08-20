В барнаульском парке "Изумрудный" пройдет большой фестиваль продуктов питания

Жители города смогут приобрести мед, сыры и другие продукты местного производства

20 августа 2024, 13:44, ИА Амител

Алтайские продукты / Фото: upp.alregn.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" 24 августа пройдет фестиваль "Алтайские бренды. Продукты для здоровья", сообщили в Алтайпищепроме.

Мероприятие объединит два ранее отдельных гастрономических праздника: "Дни алтайского сыра" и Фестиваль алтайского меда.

Ярмарочная территория будет организована в виде продуктовых улиц, включая "сырный бульвар", где будут будут представлены различные сорта сыров от крупных производителей и небольших сыроварен.

Посетителей ждут дегустации, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши с призами и тематические фотозоны.

Также на фестивале будут представлены и сотни других местных продуктов: хлеб, кондитерские изделия, мясо и так далее. Всего в ярмарке поучаствуют более 80 алтайских производителей.

Программа фестиваля