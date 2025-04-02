В барнаульском парке "Изумрудный" появилась стая бродячих собак
Обращения в специализированную организацию пока не привели к результату
02 апреля 2025, 20:05, ИА Амител
Стая бездомных собак / Кадр из видео, опубликованного в Telegram-канале парка "Изумрудный"
В барнаульском "Изумрудном" рассказали о стае бездомных собак, которая поселилась на территории парка. Кадры опубликовали в Telegram-канале общественного пространства.
"К сожалению, обращения в специализированную организацию, которая должна заниматься отловом, пока не привели к результату. Существующее законодательство не позволяет администрации парка принять собственные меры по удалению собак с территории", – заявили в "Изумрудном".
Отмечается, что посетителей просят соблюдать осторожность, а взрослых – не отпускать детей без сопровождения.
20:12:58 02-04-2025
Надо же! Только сегодня с приятельницей вспоминали, что с осени в Барнауле не видно бездомных собак. Откуда они пришли?
21:03:57 02-04-2025
Гость (20:12:58 02-04-2025) Надо же! Только сегодня с приятельницей вспоминали, что с ос... так за забором парка частный сектор, оттуда и пришли. весна, свадьбы...
22:15:55 02-04-2025
Элен без ребят (21:03:57 02-04-2025) так за забором парка частный сектор, оттуда и пришли. весна,... Тебя не позвали?
23:05:24 02-04-2025
Гость (20:12:58 02-04-2025) Надо же! Только сегодня с приятельницей вспоминали, что с ос... Вот врать то! На прошлой неделе было про блоховозов бездомных
20:24:25 02-04-2025
Дюше отдайте.
20:37:58 02-04-2025
По существующему зоошизному закону даже если их отловят, то просто покормят, кастрируют и через две недели привезут назад на место отлова - в пар "Изумрудный". Кушайте посетителей на здоровье. Ведь без яик собаки становятся образцом доброты. А ну да! Какать они будут только клубникой а писать шампанским. Наслаждайтесь граждане на здоровье
09:15:35 03-04-2025
Гость (20:37:58 02-04-2025) По существующему зоошизному закону даже если их отловят, то ... не факт,что их стерилизуют.просто бирку прицепят
22:34:48 02-04-2025
Эх нет на них догхантеров
06:05:05 03-04-2025
Зимой не видно было.Да и те которые гуляют с хозяевами, а хозяева выгуливают их без поводка очень агрессивные. Запретить выгуливание собак в парке. Парк для людей!!!
07:06:53 03-04-2025
Странно, в парке догхантеры могли бы отстрелять их без шума и пыли. Спасибо за информацию.
08:41:21 03-04-2025
Кому они мешают? Истерия в СМИ своё дело сделала... Психопаты с фобиями и весенним обострением скупили уже все подгузники. Ждем провокаций, чтобы было в чем обвинить бедных животных.
09:01:49 03-04-2025
Дюша (08:41:21 03-04-2025) Кому они мешают? Истерия в СМИ своё дело сделала... Психопат... Мне. Не люблю ходить по экскрементам и созерцать желтый снег.
09:21:40 03-04-2025
Гость (09:01:49 03-04-2025) Мне. Не люблю ходить по экскрементам и созерцать желтый сне... Ходи по Ленинскому по пятнам масла на асфальте...Дыши выхлопами...Купи розовые очки...
09:16:30 03-04-2025
Дюша (08:41:21 03-04-2025) Кому они мешают? Истерия в СМИ своё дело сделала... Психопат... вам методичку некому сменить?
09:40:39 03-04-2025
Гость (09:16:30 03-04-2025) вам методичку некому сменить?... Это вам пишут методички...Даже догадываюсь где... Я же самодостаточный гражданин со свои взглядом на мир.
09:46:30 03-04-2025
Дюша (09:40:39 03-04-2025) Это вам пишут методички...Даже догадываюсь где... Я же самод... кому это "нам"?
у вас зоошЭ у всех одна голова на всех уже лет десять - никому не мешают, самовыгульные,людинаигралисьи выбросили. деградируете как эти шавки
11:16:50 03-04-2025
Гость (09:46:30 03-04-2025) кому это "нам"?у вас зоошЭ у всех одна голова на все... любезный, научитесь формулировать мысли, потом пишите. Ибо шиза у Вас детектед на 100%.
10:09:03 03-04-2025
Дюша (08:41:21 03-04-2025) Кому они мешают? Истерия в СМИ своё дело сделала... Психопат... Ты почему себя как истеричка ведешь? Человеку уже 60 лет, а все в пубертате находится…
11:17:52 03-04-2025
Гость (10:09:03 03-04-2025) Ты почему себя как истеричка ведешь? Человеку уже 60 лет, а ... Я спокоен как удав...Это вы тут гавкаете...
09:04:47 03-04-2025
К тому же нет смысла называть кладбище парком...После того, как Планетарий передали церкви парка там больше нет.
09:40:48 03-04-2025
Дюша (09:04:47 03-04-2025) К тому же нет смысла называть кладбище парком...После того, ... ЦЫРКавь абсолютно не мешает мне там отдыхать, слушать Сектор Газа и наслаждаться газированными напитками.
09:44:54 03-04-2025
22 (09:40:48 03-04-2025) ЦЫРКавь абсолютно не мешает мне там отдыхать, слушать Сектор... Это не красит...И не меняет статус места. И уж точно не смывает позор с города...
09:25:05 03-04-2025
Сейчас всех белок сожрут(
09:36:06 03-04-2025
***Существующее законодательство не позволяет администрации парка принять собственные меры по удалению собак с территории", – заявили в "Изумрудном"*** - так пусть они себе эту стаю собак и заберут, кормят их, поят, и в опу целуют, директору так целых три собаки презентовать. Тогда собаки перестанут быть угрозой для горожан.
09:47:48 03-04-2025
234324234 (09:36:06 03-04-2025) ***Существующее законодательство не позволяет администрации ... Они и так не угроза...
10:15:11 03-04-2025
Дюша (09:47:48 03-04-2025) Они и так не угроза...... основание?
11:19:16 03-04-2025
Гость (10:15:11 03-04-2025) основание?... Основание - отсутствие фактов не спровоцированного нападения...
11:42:53 03-04-2025
Дюша (11:19:16 03-04-2025) Основание - отсутствие фактов не спровоцированного нападения... откуда знаешь про отсутствие фактов нападения этой стаей,каждой из собак?
10:29:11 04-04-2025
Гость (11:42:53 03-04-2025) откуда знаешь про отсутствие фактов нападения этой стаей,каж... Если бы были факты, то тут бы уже трубили во все духовые...
09:49:39 03-04-2025
234324234 (09:36:06 03-04-2025) ***Существующее законодательство не позволяет администрации ... а может их ты заберешь,целуй,корми,ты же инициатор.
но за чужой счет самоутвердится удобнее
10:56:14 03-04-2025
Гость (09:49:39 03-04-2025) а может их ты заберешь,целуй,корми,ты же инициатор. но з... Есть парк. Есть директор парка. Этот директор допустил в свой парк стаю собак и всяко их целует и ублажает, забыв что не собаки платят ему зарплату, а горожане из своих налогов. Гнать такого директора, который не может решить проблему бродячих собак в парке. Потом бродячие собаки будут жить во дворах шкод. Потом во дворах детских садов. Такое ощущение, что нашу власть избирают бродячие собаки.
11:21:30 03-04-2025
345235245452 (10:56:14 03-04-2025) Есть парк. Есть директор парка. Этот директор допустил в сво... Повеселил...Но попал в точку. Не знаю НИКОГО, кто бы голосовал за нашу власть...Может и правда собаки бродячие?
11:38:15 03-04-2025
345235245452 (10:56:14 03-04-2025) Есть парк. Есть директор парка. Этот директор допустил в сво... "К сожалению, обращения в специализированную организацию, которая должна заниматься отловом, пока не привели к результату. Существующее законодательство не позволяет администрации парка принять собственные меры по удалению собак с территории",
вам настолько плохо,что вы нынешних законов не знаете?и ничего кроме дичи-"заберите их себе ",предложить не в состоянии
11:52:51 03-04-2025
Может кто-то решил завести полчища крыс в парке? А эти чёртовы собаки крысиный корм жрут за одно?
Или может кто-то решил сделать так, чтобы стая из какого-нибудь двора в парк переместилась?
У меня недавно, рядом с домом, появилось килограмма три отборных костей среди ночи.
Мы посчитали, что кого-то задолбали бродячие собаки и они так решили спихнуть проблему на нас
12:01:01 03-04-2025
Отстрелять, да и дело с концом.
14:20:35 03-04-2025
Не делай добра не получишь зла. В парке неоднократно проводили акции по сбору кормов для собак. И чем обернулось добро? - мы не можем вам помочь.
15:08:04 03-04-2025
Гость (14:20:35 03-04-2025) Не делай добра не получишь зла. В парке неоднократно проводи... Пока бродячих блоховозов в парке не было собирали корм. Чтобы кормить волкособов где=нибудь подальше. В парке их кормить нельзя! Отстрел и в переработку, можно на мыло и корм для ласки.
16:11:26 03-04-2025
Ласка отчиталась,что стая простерилизована,(или деньги на стерилизацию освоены). ждем потомства
плевало государство на нас,открыто причем.
уже и в парках не погулять в безопасности
18:28:34 03-04-2025
Отстрелять без разговоров, нечего на них смотреть! Вечером, когда посетителей мало.