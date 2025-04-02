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В барнаульском парке "Изумрудный" появилась стая бродячих собак

Обращения в специализированную организацию пока не привели к результату

02 апреля 2025, 20:05, ИА Амител

Стая бездомных собак / Кадр из видео, опубликованного в Telegram-канале парка "Изумрудный"
Стая бездомных собак / Кадр из видео, опубликованного в Telegram-канале парка "Изумрудный"

В барнаульском "Изумрудном" рассказали о стае бездомных собак, которая поселилась на территории парка. Кадры опубликовали в Telegram-канале общественного пространства.

"К сожалению, обращения в специализированную организацию, которая должна заниматься отловом, пока не привели к результату. Существующее законодательство не позволяет администрации парка принять собственные меры по удалению собак с территории", – заявили в "Изумрудном".

Отмечается, что посетителей просят соблюдать осторожность, а взрослых – не отпускать детей без сопровождения.

Барнаул Парк "Изумрудный" дикие животные

Комментарии 39

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Гость

20:12:58 02-04-2025

Надо же! Только сегодня с приятельницей вспоминали, что с осени в Барнауле не видно бездомных собак. Откуда они пришли?

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Элен без ребят

21:03:57 02-04-2025

Гость (20:12:58 02-04-2025) Надо же! Только сегодня с приятельницей вспоминали, что с ос... так за забором парка частный сектор, оттуда и пришли. весна, свадьбы...

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Гость

22:15:55 02-04-2025

Элен без ребят (21:03:57 02-04-2025) так за забором парка частный сектор, оттуда и пришли. весна,... Тебя не позвали?

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Гость

23:05:24 02-04-2025

Гость (20:12:58 02-04-2025) Надо же! Только сегодня с приятельницей вспоминали, что с ос... Вот врать то! На прошлой неделе было про блоховозов бездомных

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Гость

20:24:25 02-04-2025

Дюше отдайте.

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Гость

20:37:58 02-04-2025

По существующему зоошизному закону даже если их отловят, то просто покормят, кастрируют и через две недели привезут назад на место отлова - в пар "Изумрудный". Кушайте посетителей на здоровье. Ведь без яик собаки становятся образцом доброты. А ну да! Какать они будут только клубникой а писать шампанским. Наслаждайтесь граждане на здоровье

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Гость

09:15:35 03-04-2025

Гость (20:37:58 02-04-2025) По существующему зоошизному закону даже если их отловят, то ... не факт,что их стерилизуют.просто бирку прицепят

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Гость

22:34:48 02-04-2025

Эх нет на них догхантеров

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гость

06:05:05 03-04-2025

Зимой не видно было.Да и те которые гуляют с хозяевами, а хозяева выгуливают их без поводка очень агрессивные. Запретить выгуливание собак в парке. Парк для людей!!!

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Гость

07:06:53 03-04-2025

Странно, в парке догхантеры могли бы отстрелять их без шума и пыли. Спасибо за информацию.

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Дюша

08:41:21 03-04-2025

Кому они мешают? Истерия в СМИ своё дело сделала... Психопаты с фобиями и весенним обострением скупили уже все подгузники. Ждем провокаций, чтобы было в чем обвинить бедных животных.

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Гость

09:01:49 03-04-2025

Дюша (08:41:21 03-04-2025) Кому они мешают? Истерия в СМИ своё дело сделала... Психопат... Мне. Не люблю ходить по экскрементам и созерцать желтый снег.

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Дюша

09:21:40 03-04-2025

Гость (09:01:49 03-04-2025) Мне. Не люблю ходить по экскрементам и созерцать желтый сне... Ходи по Ленинскому по пятнам масла на асфальте...Дыши выхлопами...Купи розовые очки...

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Гость

09:16:30 03-04-2025

Дюша (08:41:21 03-04-2025) Кому они мешают? Истерия в СМИ своё дело сделала... Психопат... вам методичку некому сменить?

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Дюша

09:40:39 03-04-2025

Гость (09:16:30 03-04-2025) вам методичку некому сменить?... Это вам пишут методички...Даже догадываюсь где... Я же самодостаточный гражданин со свои взглядом на мир.

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Гость

09:46:30 03-04-2025

Дюша (09:40:39 03-04-2025) Это вам пишут методички...Даже догадываюсь где... Я же самод... кому это "нам"?

у вас зоошЭ у всех одна голова на всех уже лет десять - никому не мешают, самовыгульные,людинаигралисьи выбросили. деградируете как эти шавки

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Гость

11:16:50 03-04-2025

Гость (09:46:30 03-04-2025) кому это "нам"?у вас зоошЭ у всех одна голова на все... любезный, научитесь формулировать мысли, потом пишите. Ибо шиза у Вас детектед на 100%.

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Гость

10:09:03 03-04-2025

Дюша (08:41:21 03-04-2025) Кому они мешают? Истерия в СМИ своё дело сделала... Психопат... Ты почему себя как истеричка ведешь? Человеку уже 60 лет, а все в пубертате находится…

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Дюша

11:17:52 03-04-2025

Гость (10:09:03 03-04-2025) Ты почему себя как истеричка ведешь? Человеку уже 60 лет, а ... Я спокоен как удав...Это вы тут гавкаете...

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Дюша

09:04:47 03-04-2025

К тому же нет смысла называть кладбище парком...После того, как Планетарий передали церкви парка там больше нет.

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22

09:40:48 03-04-2025

Дюша (09:04:47 03-04-2025) К тому же нет смысла называть кладбище парком...После того, ... ЦЫРКавь абсолютно не мешает мне там отдыхать, слушать Сектор Газа и наслаждаться газированными напитками.

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Дюша

09:44:54 03-04-2025

22 (09:40:48 03-04-2025) ЦЫРКавь абсолютно не мешает мне там отдыхать, слушать Сектор... Это не красит...И не меняет статус места. И уж точно не смывает позор с города...

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железная баба

09:25:05 03-04-2025

Сейчас всех белок сожрут(

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234324234

09:36:06 03-04-2025

***Существующее законодательство не позволяет администрации парка принять собственные меры по удалению собак с территории", – заявили в "Изумрудном"*** - так пусть они себе эту стаю собак и заберут, кормят их, поят, и в опу целуют, директору так целых три собаки презентовать. Тогда собаки перестанут быть угрозой для горожан.

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Дюша

09:47:48 03-04-2025

234324234 (09:36:06 03-04-2025) ***Существующее законодательство не позволяет администрации ... Они и так не угроза...

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Гость

10:15:11 03-04-2025

Дюша (09:47:48 03-04-2025) Они и так не угроза...... основание?

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Дюша

11:19:16 03-04-2025

Гость (10:15:11 03-04-2025) основание?... Основание - отсутствие фактов не спровоцированного нападения...

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Гость

11:42:53 03-04-2025

Дюша (11:19:16 03-04-2025) Основание - отсутствие фактов не спровоцированного нападения... откуда знаешь про отсутствие фактов нападения этой стаей,каждой из собак?

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Дюша

10:29:11 04-04-2025

Гость (11:42:53 03-04-2025) откуда знаешь про отсутствие фактов нападения этой стаей,каж... Если бы были факты, то тут бы уже трубили во все духовые...

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Гость

09:49:39 03-04-2025

234324234 (09:36:06 03-04-2025) ***Существующее законодательство не позволяет администрации ... а может их ты заберешь,целуй,корми,ты же инициатор.
но за чужой счет самоутвердится удобнее

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345235245452

10:56:14 03-04-2025

Гость (09:49:39 03-04-2025) а может их ты заберешь,целуй,корми,ты же инициатор. но з... Есть парк. Есть директор парка. Этот директор допустил в свой парк стаю собак и всяко их целует и ублажает, забыв что не собаки платят ему зарплату, а горожане из своих налогов. Гнать такого директора, который не может решить проблему бродячих собак в парке. Потом бродячие собаки будут жить во дворах шкод. Потом во дворах детских садов. Такое ощущение, что нашу власть избирают бродячие собаки.

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Гость

11:21:30 03-04-2025

345235245452 (10:56:14 03-04-2025) Есть парк. Есть директор парка. Этот директор допустил в сво... Повеселил...Но попал в точку. Не знаю НИКОГО, кто бы голосовал за нашу власть...Может и правда собаки бродячие?

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Гость

11:38:15 03-04-2025

345235245452 (10:56:14 03-04-2025) Есть парк. Есть директор парка. Этот директор допустил в сво... "К сожалению, обращения в специализированную организацию, которая должна заниматься отловом, пока не привели к результату. Существующее законодательство не позволяет администрации парка принять собственные меры по удалению собак с территории",

вам настолько плохо,что вы нынешних законов не знаете?и ничего кроме дичи-"заберите их себе ",предложить не в состоянии

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ЛохНесс

11:52:51 03-04-2025

Может кто-то решил завести полчища крыс в парке? А эти чёртовы собаки крысиный корм жрут за одно?
Или может кто-то решил сделать так, чтобы стая из какого-нибудь двора в парк переместилась?

У меня недавно, рядом с домом, появилось килограмма три отборных костей среди ночи.
Мы посчитали, что кого-то задолбали бродячие собаки и они так решили спихнуть проблему на нас

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Гость

12:01:01 03-04-2025

Отстрелять, да и дело с концом.

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Гость

14:20:35 03-04-2025

Не делай добра не получишь зла. В парке неоднократно проводили акции по сбору кормов для собак. И чем обернулось добро? - мы не можем вам помочь.

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Гость

15:08:04 03-04-2025

Гость (14:20:35 03-04-2025) Не делай добра не получишь зла. В парке неоднократно проводи... Пока бродячих блоховозов в парке не было собирали корм. Чтобы кормить волкособов где=нибудь подальше. В парке их кормить нельзя! Отстрел и в переработку, можно на мыло и корм для ласки.

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Гость

16:11:26 03-04-2025

Ласка отчиталась,что стая простерилизована,(или деньги на стерилизацию освоены). ждем потомства

плевало государство на нас,открыто причем.
уже и в парках не погулять в безопасности

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Гость

18:28:34 03-04-2025

Отстрелять без разговоров, нечего на них смотреть! Вечером, когда посетителей мало.

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