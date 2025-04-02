В барнаульском парке "Изумрудный" появилась стая бродячих собак

Обращения в специализированную организацию пока не привели к результату

02 апреля 2025, 20:05, ИА Амител

Стая бездомных собак / Кадр из видео, опубликованного в Telegram-канале парка "Изумрудный"

В барнаульском "Изумрудном" рассказали о стае бездомных собак, которая поселилась на территории парка. Кадры опубликовали в Telegram-канале общественного пространства.

"К сожалению, обращения в специализированную организацию, которая должна заниматься отловом, пока не привели к результату. Существующее законодательство не позволяет администрации парка принять собственные меры по удалению собак с территории", – заявили в "Изумрудном".

Отмечается, что посетителей просят соблюдать осторожность, а взрослых – не отпускать детей без сопровождения.