В барнаульском парке состоится вечер памяти Юрия Шатунова

Певцы и музыканты выступят для барнаульцев, которые смогут возложить белые розы к его фотографии в годовщину смерти

20 июня 2023, 18:44, ИА Амител

Фото: Юрий Шатунов / "ВКонтакте"

24 июня в Барнауле состоится вечер памяти Юрия Шатунова. Мероприятие, приуроченное к годовщине смерти артиста состоится в парке "Арлекино" в 18:00.

Как рассказали организаторы мероприятия – команда "Диско-80 Барнаул", на мероприятии выступят барнаульские певцы и музыканты: Виктория Маркелова, Игорь Велиздравый, Виктор Кузнецов, а также ведущий саксофонист оркестра Алтайского государственного музыкального театра Олег Гильфанд.

Вход для всех желающих свободный. Гости могут принести с собой белые розы и возложить их к портрету певца, таким образом почтить память легендарного исполнителя.