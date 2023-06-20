В барнаульском парке состоится вечер памяти Юрия Шатунова
Певцы и музыканты выступят для барнаульцев, которые смогут возложить белые розы к его фотографии в годовщину смерти
20 июня 2023, 18:44, ИА Амител
24 июня в Барнауле состоится вечер памяти Юрия Шатунова. Мероприятие, приуроченное к годовщине смерти артиста состоится в парке "Арлекино" в 18:00.
Как рассказали организаторы мероприятия – команда "Диско-80 Барнаул", на мероприятии выступят барнаульские певцы и музыканты: Виктория Маркелова, Игорь Велиздравый, Виктор Кузнецов, а также ведущий саксофонист оркестра Алтайского государственного музыкального театра Олег Гильфанд.
Вход для всех желающих свободный. Гости могут принести с собой белые розы и возложить их к портрету певца, таким образом почтить память легендарного исполнителя.
08:15:45 21-06-2023
он был супер
08:57:04 21-06-2023
горожанка (08:15:45 21-06-2023) он был супер... какой супер? тексты примитивные "закат окончил летний теплый вечер, Остановился на краю земли. Тебя я в этот вечер не замечу И лживые не нужно слезы лить. Достаточно терпеть твои обманы, И слушать ночью сказки о любви. И можешь верить мне больше я не стану Заглядывать в окно, как хочешь так живи. Пусть в твои окна смотрит беспечный Розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом Смотрит вам в след. Пусть все насмешки терпит твои Пусть доверяет тайны свои Больше не надо Мне этих бед. Не будут больше надо мной смеяться, Из твоего подъезда пацаны. Не нужно по ночам с тобою шляться Уж лучше посмотреть спокойно сны. И розовый закат и летний вечер Вполне со мной согласны так и знай И можешь верить мне ни за что на свете Не подойду к тебе, забудь не вспоминай. Пусть в твои окна смотрит беспечный Розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом, Смотрит вам в след. Пусть все насмешки терпит твои Пусть доверяет тайны свои Больше не надо Мне этих бед. Пусть все насмешки терпит твои Пусть доверяет тайны свои Больше не надо Мне этих бед. Пусть в твои окна смотрит беспечный Розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом Смотрит вам в след. Пусть все насмешки терпит твои Пусть доверяет тайны свои Больше не надо." вообще не Пастернак
15:52:27 21-06-2023
Гость (08:57:04 21-06-2023) какой супер? тексты примитивные "закат окончил летний теплы... эти «тексты примитивные» писал продюсер, который увидел в Юре талант и своеобразную манеру исполнения. кроме Юры у него были другие музыкальные проекты. та же стекловата, тоже ребята из детдома
16:05:29 21-06-2023
Гость (08:57:04 21-06-2023) какой супер? тексты примитивные "закат окончил летний теплы... Вот такие "примитивные" как вы выразились песни - как раз и цепляют народ, если вам под стать высокомолекулярная музыка, с выраженным подтекстом на интеллект, философию жизни и бренность бытия, то зачем вообще зашли в пост этой новости, идите дальше на сайт филармонии Зимбабве.
08:35:43 21-06-2023
Моя юность пришла на время его "творчества", но это далеко не мой кумир. Перефразируя О.Бендера: "Это не Депешь Мод"
10:12:57 21-06-2023
Гость (08:57:04 21-06-2023) какой супер? тексты примитивные "закат окончил летний теплы... Да это практически Пушкин по сравнению с текстами которые попса поёт сейчас Ее ноги никогда не кончались, Ее зубы от луны отражались (Зверев Сергей - Дольче Габбана) «Она любит пугливую речь, Аппликацию леса в реке вертикальной, Её почерк машинный наскальный, Её профиль, как сон тишины… Она любит варенье из ласк, Арифметику, лето и опыты крови, И её изумрудные брови Колосятся под знаком луны…» КОРНИ «Ты узнаешь ее по имени»: И это еще хотя бы слова. Но бывают просто непонятные междометия или нечленораздельные звуки.
15:51:17 21-06-2023
Гость (10:12:57 21-06-2023) Гость (08:57:04 21-06-2023) какой супер? тексты примит... «сейчас» ваше было 20 лет назад