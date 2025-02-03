В барнаульском поселке 4 февраля отключат воду из-за плановых работ. Список адресов
Холодное водоснабжение будет отсутствовать в частном секторе
03 февраля 2025, 17:17, ИА Амител
Водопроводный кран / Фото: pxhere.com
В барнаульском поселке Власиха во вторник, 4 февраля, с 10:00 до 15:00 специалисты проведут плановые работы на артезианском водозаборе "Шаховской" на улице Домной, сообщает "Росводоканал Барнаул" в своем Telegram-канале.
"Холодное водоснабжение будет отсутствовать в частном секторе. Всего 500 домов", – говорится в сообщении.
Список адресов:
- ул. Лютиковая, 1-20;
- ул. Ковыльная, 4, 49-133;
- ул. Огоньковая, 1-22;
- ул. Пионовая, 1-22;
- ул. Вербная, 1-14;
- ул. Шаховская, 1-66;
- ул. Зеленая, 1-35, 14-26;
- ул. Набережная, 1-10;
- ул. Карельская, 7-55 (нечетные);
- пр-д Северный, 4-11;
- б-р Мирный, 5-26;
- ул. Возрождения, 1-52;
- ул. Преображенская, 3-7, 6-12;
- ул. Невская, 2-6;
- ул. Парадная, 5-15, 4-8;
- ул. Лихая, 1-18;
- ул. Мозаичная, 6-15;
- ул. Архангельская, 1-8;
- ул. Талая, 1-16;
- ул. Туманная, 1-26;
- ул. Берестовая, 2-21;
- пер. Бульварный, 1-14;
- ул. Ромовая, 4-10.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам контакт-центра: 500-101, 202-200.
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