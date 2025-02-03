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В барнаульском поселке 4 февраля отключат воду из-за плановых работ. Список адресов

Холодное водоснабжение будет отсутствовать в частном секторе

03 февраля 2025, 17:17, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com
Водопроводный кран / Фото: pxhere.com

В барнаульском поселке Власиха во вторник, 4 февраля, с 10:00 до 15:00 специалисты проведут плановые работы на артезианском водозаборе "Шаховской" на улице Домной, сообщает "Росводоканал Барнаул" в своем Telegram-канале.

"Холодное водоснабжение будет отсутствовать в частном секторе. Всего 500 домов", – говорится в сообщении.

Список адресов:

  • ул. Лютиковая, 1-20;
  • ул. Ковыльная, 4, 49-133;
  • ул. Огоньковая, 1-22;
  • ул. Пионовая, 1-22;
  • ул. Вербная, 1-14;
  • ул. Шаховская, 1-66;
  • ул. Зеленая, 1-35, 14-26;
  • ул. Набережная, 1-10;
  • ул. Карельская, 7-55 (нечетные);
  • пр-д Северный, 4-11;
  • б-р Мирный, 5-26;
  • ул. Возрождения, 1-52;
  • ул. Преображенская, 3-7, 6-12;
  • ул. Невская, 2-6;
  • ул. Парадная, 5-15, 4-8;
  • ул. Лихая, 1-18;
  • ул. Мозаичная, 6-15;
  • ул. Архангельская, 1-8;
  • ул. Талая, 1-16;
  • ул. Туманная, 1-26;
  • ул. Берестовая, 2-21;
  • пер. Бульварный, 1-14;
  • ул. Ромовая, 4-10.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам контакт-центра: 500-101, 202-200.

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