В барнаульском поселке 4 февраля отключат воду из-за плановых работ. Список адресов

Холодное водоснабжение будет отсутствовать в частном секторе

03 февраля 2025, 17:17, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com

В барнаульском поселке Власиха во вторник, 4 февраля, с 10:00 до 15:00 специалисты проведут плановые работы на артезианском водозаборе "Шаховской" на улице Домной, сообщает "Росводоканал Барнаул" в своем Telegram-канале.

"Холодное водоснабжение будет отсутствовать в частном секторе. Всего 500 домов", – говорится в сообщении.

Список адресов:

ул. Лютиковая, 1-20;

ул. Ковыльная, 4, 49-133;

ул. Огоньковая, 1-22;

ул. Пионовая, 1-22;

ул. Вербная, 1-14;

ул. Шаховская, 1-66;

ул. Зеленая, 1-35, 14-26;

ул. Набережная, 1-10;

ул. Карельская, 7-55 (нечетные);

пр-д Северный, 4-11;

б-р Мирный, 5-26;

ул. Возрождения, 1-52;

ул. Преображенская, 3-7, 6-12;

ул. Невская, 2-6;

ул. Парадная, 5-15, 4-8;

ул. Лихая, 1-18;

ул. Мозаичная, 6-15;

ул. Архангельская, 1-8;

ул. Талая, 1-16;

ул. Туманная, 1-26;

ул. Берестовая, 2-21;

пер. Бульварный, 1-14;

ул. Ромовая, 4-10.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам контакт-центра: 500-101, 202-200.

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