НОВОСТИПроисшествия

В барнаульском поселке обнаружили бронебойно-трассирующий снаряд

Пролежавший длительное время в земле боеприпас покрылся ржавчиной

15 июня 2023, 10:45, ИА Амител

Житель барнаульского поселка Борзовая Заимка обнаружил в лесном массиве артиллерийский снаряд, сообщает Управление Росгвардии по Алтайскому краю.

"Взрывотехник и специалист-кинолог идентифицировали объект как 85 мм бронебойно-трассирующий артиллерийский снаряд", – рассказали в ведомстве.

Пролежавший длительное время в земле боеприпас покрылся ржавчиной, поэтому росгвардейцы осторожно вывезли снаряд на полигон и уничтожили.

В Росгвардии напомнили жителям края, что нельзя самостоятельно перемещать подозрительные предметы, похожие на снаряды. Лучше сообщить о находке правоохранителям.

Барнаул Находки оружие

Комментарии 5

Avatar Picture
горожанка

10:48:53 15-06-2023

Если он пролежал В земле, то как его обнаружили в лесном массиве? Копали землю? Садили картошку? Делали закладки?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:08 15-06-2023

Откуда он у нас здесь взялся?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:43 15-06-2023

Гость (10:53:08 15-06-2023) Откуда он у нас здесь взялся?... а то мало полигонов и стрельбищ в АК было.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:09 15-06-2023

горожанка (10:48:53 15-06-2023) Если он пролежал В земле, то как его обнаружили в лесном мас... Местный житель обнаружил снаряд с помощью металлоискателя. Полиции он сообщил, что проверял аппарат в лесу.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:53 15-06-2023

это закладки врагов России, будьте осторожны и бдительны!!! крепче ряды вокруг любимой партии!!!

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров