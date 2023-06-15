В барнаульском поселке обнаружили бронебойно-трассирующий снаряд

Пролежавший длительное время в земле боеприпас покрылся ржавчиной

15 июня 2023, 10:45, ИА Амител

Житель барнаульского поселка Борзовая Заимка обнаружил в лесном массиве артиллерийский снаряд, сообщает Управление Росгвардии по Алтайскому краю.

"Взрывотехник и специалист-кинолог идентифицировали объект как 85 мм бронебойно-трассирующий артиллерийский снаряд", – рассказали в ведомстве.

Пролежавший длительное время в земле боеприпас покрылся ржавчиной, поэтому росгвардейцы осторожно вывезли снаряд на полигон и уничтожили.

В Росгвардии напомнили жителям края, что нельзя самостоятельно перемещать подозрительные предметы, похожие на снаряды. Лучше сообщить о находке правоохранителям.