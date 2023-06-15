В барнаульском поселке обнаружили бронебойно-трассирующий снаряд
Пролежавший длительное время в земле боеприпас покрылся ржавчиной
15 июня 2023, 10:45, ИА Амител
Житель барнаульского поселка Борзовая Заимка обнаружил в лесном массиве артиллерийский снаряд, сообщает Управление Росгвардии по Алтайскому краю.
"Взрывотехник и специалист-кинолог идентифицировали объект как 85 мм бронебойно-трассирующий артиллерийский снаряд", – рассказали в ведомстве.
Пролежавший длительное время в земле боеприпас покрылся ржавчиной, поэтому росгвардейцы осторожно вывезли снаряд на полигон и уничтожили.
В Росгвардии напомнили жителям края, что нельзя самостоятельно перемещать подозрительные предметы, похожие на снаряды. Лучше сообщить о находке правоохранителям.
10:48:53 15-06-2023
Если он пролежал В земле, то как его обнаружили в лесном массиве? Копали землю? Садили картошку? Делали закладки?
10:53:08 15-06-2023
Откуда он у нас здесь взялся?
14:43:43 15-06-2023
Гость (10:53:08 15-06-2023) Откуда он у нас здесь взялся?... а то мало полигонов и стрельбищ в АК было.
14:43:09 15-06-2023
горожанка (10:48:53 15-06-2023) Если он пролежал В земле, то как его обнаружили в лесном мас... Местный житель обнаружил снаряд с помощью металлоискателя. Полиции он сообщил, что проверял аппарат в лесу.
17:35:53 15-06-2023
это закладки врагов России, будьте осторожны и бдительны!!! крепче ряды вокруг любимой партии!!!