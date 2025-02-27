В барнаульском поселке построят водозабор почти за 296 млн рублей

Новое сооружение должно решить проблему качества водоснабжения

27 февраля 2025, 11:25, ИА Амител

Кран / Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

Новый артезианский водозабор построят в поселке Бельмесево. Предполагается, что он должен решить проблему качества водоснабжения для местного населения. Контракт на строительство разместили на портале ЕИС "Закупки".

Водозабор будет располагаться по ул. Белгородской, 27а. Заказчиком выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула. Стоимость работ оценивают в 295,9 млн рублей.

Под строительство отведен земельный участок площадью 0,8968 га.

Согласно проекту, в Бельмесево построят станцию очистки воды, насосную станцию, артезианские скважины, резервуары для воды и накопители сбора осадка, а также внутриплощадочные инженерные сети. Сооружения и оборудование должны работать в круглосуточном режиме, без постоянного обслуживающего персонала.

Победитель аукциона должен построить водозабор и провести пусконаладочные работы. В соответствии с планом сдать объект нужно до 1 февраля 2027 года.