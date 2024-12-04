В барнаульском поселке Пригородный выставили на торги недвижимость под коммерцию

Заявки на участие принимают до 10 марта 2025 года

04 декабря 2024, 14:05, ИА Амител erid: LjN8KNqy4

Имущественный комплекс / Фото: АО "ДОМ.РФ"

14 марта 2025 года ДОМ.РФ проведет торги по реализации имущественного комплекса, расположенного на окраине Барнаула. Лот включает в себя участок площадью 1,5 га и здания общей площадью 191,5 кв. м. Объект можно использовать в коммерческих целях.

Условия участия и начальная стоимость

Заявки на участие в торгах принимают до 10 марта 2025 года. Начальная цена лота – 18,82 млн рублей.

Расположение и окружение

Комплекс расположен в поселке Пригородный по адресу: ул. Ветеринарная, 7. Ранее имущество принадлежало Алтайскому государственному аграрному университету (АГАУ). Окружение представлено частными жилыми домами. Поблизости расположены: семеноводческое хозяйство, деревообрабатывающее предприятие и факультет ветеринарной медицины АГАУ. Ближайшие остановки общественного транспорта:

"Учхоз Пригородный" – в 850 м на ул. Новосибирской;

"Институт ветеринарной медицины" – в 500 м на ул. Ковыльной.

Расстояние до центра Барнаула – около 15 км.

Примеры реализованных объектов

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемого федерального имущества в Алтайском крае. В 2023 году в историческом центре Барнаула (на ул. Льва Толстого) за 4,35 млн рублей реализованы два здания общей площадью 529,4 кв. м. Кроме того, на Павловском тракте за 40,07 млн рублей продали участок 11,68 га.

Дополнительная информация и инструкция по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе "Список торгов". Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале "Земля.ДОМ.РФ – Аукционы. Коммерческая недвижимость". АО "ДОМ.РФ"

Реклама