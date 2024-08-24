В барнаульском ТЦ парень неславянской внешности самоудовлетворялся в женском туалете
Полиция проводит проверку
24 августа 2024, 11:48, ИА Амител
В Барнауле в ТРЦ Galaxy парень неславянской внешности зашел в женский туалет и начал там самоудовлетворяться, смотря видео для взрослых. Об этом телеграм-каналу "Инцидент Барнаул" рассказали очевидицы.
По их словам, все случилось 23 августа в час дня. На вид молодому человеку было около 20-22 лет.
"На предупреждение вызвать охрану парень начал поспешно собираться. На выходе решил оправдаться тем, что в мужском туалете все занято, а он, бедный, торопится, при условии, что в туалете около 20 кабинок", – поделилась горожанка.
Другая женщина сообщила, что увидела видео и мужскую руку. В итоге она "постучала и накричала, чтобы выходил". В полиции уже проводят проверку.
17:12:55 24-08-2024
снова урюки?
17:54:52 24-08-2024
На своих чучел замотаных дзюбил бы