В барнаульском ТЦ парень неславянской внешности самоудовлетворялся в женском туалете

Полиция проводит проверку

24 августа 2024, 11:48, ИА Амител

Общественный туалет / Фото: unsplash.com

В Барнауле в ТРЦ Galaxy парень неславянской внешности зашел в женский туалет и начал там самоудовлетворяться, смотря видео для взрослых. Об этом телеграм-каналу "Инцидент Барнаул" рассказали очевидицы.

По их словам, все случилось 23 августа в час дня. На вид молодому человеку было около 20-22 лет.

"На предупреждение вызвать охрану парень начал поспешно собираться. На выходе решил оправдаться тем, что в мужском туалете все занято, а он, бедный, торопится, при условии, что в туалете около 20 кабинок", – поделилась горожанка.

Другая женщина сообщила, что увидела видео и мужскую руку. В итоге она "постучала и накричала, чтобы выходил". В полиции уже проводят проверку.