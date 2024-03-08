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В барнаульском трамвае никто не заступился за женщину, пока ее били подростки

Потерпевшая обратилась в полицию

08 марта 2024, 10:30, ИА Амител

Драка в трамвае / Фото: "Инцидент Барнаул"
Драка в трамвае / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле две девушки-подростка побили пассажирку трамвая № 10, сообщила сестра потерпевшей телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По ее словам, конфликт произошел вечером 7 марта. В его результате пострадавшая заработала черепно-мозговую травму.

"Ни один из пассажиров (особенно мужчин) не заступился и не прекратил противоправные действия подростков", – отметила горожанка.

Потерпевшая обратилась в полицию. Причины конфликта при этом не уточняются.

Барнаул Происшествия

Комментарии 28

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Гость

10:34:55 08-03-2024

Это не мужчины были.

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Гость

16:58:28 08-03-2024

Гость (10:34:55 08-03-2024) Это не мужчины были. ... Причем здесь мужики. Есть кондуктор есть водитель. Это их задачи.

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Элен без ребят

10:35:22 08-03-2024

человеческого в двуногих остается все меньше и меньше.

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Гость

10:43:39 08-03-2024

Чикаго

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Гость

16:56:47 08-03-2024

Гость (10:43:39 08-03-2024) Чикаго... Неее😂 Готэм

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Гость

10:57:59 08-03-2024

В Барнауле прорыв за прорывом. Не порвало бы совсем. Берегите себя.

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Гость

10:58:44 08-03-2024

вопросы к тем кто побои декриминализировал!

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Сергей

11:02:26 08-03-2024

Значит в трамвае мужиков не было, раз никто не заступился😄

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Гость

13:17:37 08-03-2024

Сергей (11:02:26 08-03-2024) Значит в трамвае мужиков не было, раз никто не заступился😄... Всё не так просто, если мужик полезет разнимать драку между взрослой женщиной и двумя несовершеннолетними девушками, 100% будет заява от родителей девушек, и 90% реальный срок.
Ну и как я понимаю если люди едут в трамвае то об адвокатах речи нет.

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Гость

11:04:20 08-03-2024

подростки! почему вы такие звери??? Что бы там не произошло... Вашим родителям должно быть стыдно за вас!

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Элен без ребят

11:57:23 08-03-2024

Гость (11:04:20 08-03-2024) подростки! почему вы такие звери??? Что бы там не произошло.... да там и родители такие же уроды

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Гость

11:08:43 08-03-2024

Трамваи это эло. Убирайте им выделенки, разбирайте рельсы. И с пробками проблему решите и бабы драться перестанут, рожать начнут.

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Гость

12:15:33 08-03-2024

Гость (11:08:43 08-03-2024) Трамваи это эло. Убирайте им выделенки, разбирайте рельсы. И... Судя по минусам бабы рожать не собираются. Ну тогда и огребайте от других баб

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Гость

12:29:55 08-03-2024

Гость (11:08:43 08-03-2024) Трамваи это эло. Убирайте им выделенки, разбирайте рельсы. И... Трамваи-проблемники. Ещё и убыточные. А нельзя их совсем убрать? Я видел в Новосибирске троллейбус сложил "рога" и поехал без проводов. На дворе XXI век.

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Гость

11:25:26 08-03-2024

Тронешь этих поганцев - сам срок получишь, с нашими господами полицаями и судьями.

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Гость

13:15:47 08-03-2024

Гость (11:25:26 08-03-2024) Тронешь этих поганцев - сам срок получишь, с нашими господа... Да уж, судейские полицейские уже притча во языцах, в плане неуважения.

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Гость

12:56:10 08-03-2024

Наверное, полезла к ним со своими замечаниями и нравоучениями зачем то. Почему то думаю, что она тоже махалась, если никто не заступился.

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Гость

12:58:11 08-03-2024

Женщины били женщину, женщины их всех родили, женщины воспитывали - а я тут при чем? Я не полицейский чтобы их разнимать. Наверняка все началось со словесной агрессии, которую женщины считают нормой, назвывая это "сделать замечание", но мужчины обычно терпят, а женщины вот так ответили на агрессию.

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Гость

13:00:43 08-03-2024

Трамваи-проблемники.---- проблемники это автодятлы. Встанут поперек рельсов на зеленый на переезде и стоят, задерживая движение)

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Гость

14:23:21 08-03-2024

никак девахи словом пацана пресытились...

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Гость

14:40:23 08-03-2024

В вк пишут что обе стороны хороши. Что женщина первая ударила. А потом молодняк озверел. Полиции надо камеры смотреть и наказать всех агрессоров.

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Пассажир

15:31:36 08-03-2024

Гость (11:08:43 08-03-2024) Трамваи это эло. Убирайте им выделенки, разбирайте рельсы. И... Трамваи-альтернатива пробкам.За трамваями- будущее

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Гость

17:37:40 08-03-2024

Пассажир (15:31:36 08-03-2024) Трамваи-альтернатива пробкам.За трамваями- будущее...
Будущее за трамваями на подвесах, типа монорельса. Реально без пробок, без ДТП, без помех авто и пешикам, без луж и сугробов. Только вот остановки надо делать на высоте, неудобство.

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Гость

17:29:19 08-03-2024

"Ни один из пассажиров не заступился". В подобной ситуации лет 20 назад я заступился и получил удар ножом в грудь, второй заступившийся получил удар в сердце. Это было в Бийске, на остановке дом советов. Если бы я струсил, то второй бы был жив, а у него остались дети. Теперь понимаю, что останавливать преступников должны не граждане - герои, а полиция.

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Гость

17:32:05 08-03-2024

Бабку срочно под стражу брать нужно, чтобы за языком следила и руки не распускала и бухая не дергалась на молодежь.

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Дядька

22:49:50 08-03-2024

Судя по фото тетка еще та.

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Элен без ребят

09:17:08 09-03-2024

Дядька (22:49:50 08-03-2024) Судя по фото тетка еще та.... судя по фото, женщина в крови

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Гость

00:37:59 09-03-2024

Пьяная женщина избила детей в трамвае, никто из пассажиров не заступился! Тоже не плохой заголовок, ох уж эти журналисты любят разжигать эмоции, жаль чаще негативные, легче заходят.

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