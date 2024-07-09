Участников ждут модные образы от звездного стилиста, профессиональные фотосъемки и мастер-классы

09 июля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JxJWM

Фото предоставлено организаторами мероприятия

20 июля в ТРЦ "Арена" в третий раз пройдет бесплатный международный фотопроект "Я – модель!". Барнаульцы смогут снова поучаствовать в fashion-съемках.

Макияж, прическа, индивидуальная работа с фотографом и советы fashion-эксперта – все это ждет тех, кто успеет отправить заявку на участие в фотопроекте. Необходимо указать контактные данные на сайте iamodel.ru. Участвовать в проекте "Я – модель!" могут как взрослые, так и дети старше трех лет.

Съемки и мастер-классы пройдут 20 июля с 11:00 до 18:00 рядом с фонтаном в ТРЦ "Арена". На площадке будет задействована команда стилистов-профессионалов, в частности стилист-имиджмейкер, бренд-стилист, организатор видео- и фотосъемок для коммерческих брендов, стилист-консультант, спикер женских клубов Маргарита Школина.

Большую часть времени она будет работать со зрителями, проводя интерактивы, рассказывая о местных брендах и подбирая образы для всех желающих. Это касается и тех, кто не успеет попасть в список основных участников.

Заявки на участие в проекте "Я – модель!" будут приниматься до 17 июля. Узнать подробнее можно на сайте ТРЦ "Арена" или в официальной группе во "ВКонтакте".

Международный фотопроект "Я – модель!" пройдет в Барнауле уже в третий раз. В прошлом году проект собрал более 400 заявок и 70 участников.

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